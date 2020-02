L’iPhone XR était roi en 2019

Un rapport d’Omdia affirme que l’iPhone XR était le smartphone numéro un en 2019, expédiant plus de 46,3 millions d’unités.

Tel que rapporté par ., le rapport Omdia Smartphone Model Market Tracker suggère qu’Apple a expédié 46,3 millions d’unités iPhone XR en 2019, ce qui en fait le smartphone le plus populaire au monde. À la deuxième place, l’iPhone 11 d’Apple a expédié 37,3 millions d’unités. Le Galaxy A10 de Samsung était le concurrent le plus proche avec 30,3 millions d’envois.

Bien sûr, les expéditions et les ventes ne sont pas les mêmes choses, cependant, les chiffres des expéditions sont toujours un bon indicateur des tendances générales du marché.

Économisez gros avec les offres VPN d’ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

Dans un communiqué de presse, Omdia a déclaré:

Apple a expédié 46,3 millions de smartphones iPhone XR l’année dernière, soit plus du double des 23,1 millions d’unités en 2018, selon le rapport Omdia Smartphone Model Market Tracker. Les livraisons d’iPhone XR en 2019 étaient de 9 millions d’unités supérieures au deuxième modèle le plus populaire, l’iPhone 11 d’Apple, qui a réalisé des expéditions de 37,3 millions d’unités pour l’année.

“Apple a toujours détenu les première et deuxième positions dans le classement mondial des expéditions de modèles de smartphones, la société conservant cette position dominante depuis plus de cinq ans”, a déclaré Jusy Hong, directeur de la recherche et de l’analyse des smartphones chez Omdia. “La domination continue de la société sur ce front est d’autant plus remarquable si l’on considère que les hausses de prix d’Apple ont entraîné une baisse des expéditions globales d’iPhone l’année dernière. En limitant le nombre de modèles qu’elle propose par rapport à ses principaux concurrents, Apple a pu concentrer ses ventes sur quelques smartphones qui ont un large attrait, comme l’iPhone XR. “

L’iPhone XR était en fait plus populaire en 2019 qu’il ne l’était dans son année de sortie, cela, bien sûr, peut s’expliquer en partie parce qu’il n’est sorti qu’à la fin de 2018, et en partie en raison de sa baisse de prix à la suite de la sortie de la gamme Apple iPhone 11 l’année dernière.

Apple est sur le point de sortir un nouvel iPhone à petit budget au début de l’année. Le soi-disant iPhone SE 2, qui ressemble plus à un iPhone 8 (intérieur et extérieur), devrait avoir un prix de départ de 399 $.