liste de tous les animaux AR, téléphones compatibles, etc. (mise à jour)

Google a annoncé qu’il apportait des objets AR à la recherche lors des E / S l’année dernière et depuis lors, il a régulièrement ajouté de nouveaux animaux à la liste, ainsi qu’à élargir la liste des appareils éligibles. Maintenant que beaucoup de gens, moi y compris, sont en lock-out, apporter un avant-goût du plein air dans votre salon peut simplement vous aider à garder votre santé mentale. Jetons un coup d’œil à certains de ces animaux AR, ainsi que ce dont vous aurez besoin pour en profiter.

L’un des aspects les plus impressionnants de ces animaux AR est leur taille, apparaissant dans votre espace exactement comme ils le feraient dans la vraie vie. Heureusement, vous pouvez les rétrécir et les agrandir, comme je l’ai fait sur la photo ci-dessus, afin que vous puissiez adapter les plus gros animaux dans votre espace ou voir de plus petites créatures de près. Des effets sonores et des animations réalistes donnent également vie à ces modèles, donnant l’impression qu’ils sont vraiment dans la pièce.

À l’heure actuelle, Google dispose de quelques dizaines d’animaux différents à vérifier dans AR:

Alligator

Poisson pêcheur

Ours

ours brun

Chat

guépard

Cerf

Chien

Bulldog français

Golden / Labrador Retriever

poméranien

Carlin

Rottweiler

canard

Aigle

manchot empereur

Panda géant

Chèvre

Hérisson

Cheval

Léopard

Lion

Ara

Poulpe

Panda

manchot

Raton laveur

Requin

Poney Shetland

Serpent

tigre

Tortue

Loup

Grâce à AR Core, le même logiciel responsable des autocollants AR dans l’application appareil photo Google, ces animaux réagiront également à votre environnement. Déplacez l’animal vers la table basse et il se tiendra dessus. Combinez cela avec la possibilité de prendre des photos, et vous pouvez obtenir une photo de vous prenant le thé de l’après-midi avec un tigre.

Si vous voulez une vue plus détaillée de ces créatures, vous pouvez les regarder sans AR. Chaque animal s’ouvrira comme ceci par défaut, offrant un bouton “voir dans votre espace” pour entrer en mode AR. Ici, vous pouvez faire pivoter chaque modèle sans avoir à vous promener dans la pièce, ainsi que zoomer de près pour voir tous les détails que Google a emballés dans chaque animal. En plus de n’avoir aucun terrain avec lequel interagir, ils se comporteront toujours comme ils le font en mode AR; le tigre rugit, le loup hurle, le chien aboie et les terriers du hérisson. En tant que personne obsédée par les animaux, mais qui n’en a pas, j’adore ça. C’est le plus proche que je connaisse de beaucoup de ces furbabies, et pouvoir les voir et interagir avec eux est très amusant.

Commencer avec les animaux AR ne pourrait pas être plus facile. Tout d’abord, vous aurez besoin d’un téléphone ou d’une tablette compatible. La liste est assez complète, avec tous les produits phares populaires de Samsung, OnePlus, Huawei, Google et d’autres en vedette. Ce n’est pas seulement le dernier et le meilleur non plus, avec les anciens et les téléphones économiques également pris en charge; vous pouvez vérifier si votre appareil est compatible ici.

Si vous disposez d’un téléphone compatible, il vous suffit de rechercher l’animal dans l’application Google. Vous devriez voir une carte vous proposer de vous présenter un petit ami à quatre pattes grandeur nature, et en appuyant sur “voir en 3D”, l’animal choisi sera affiché sur un fond blanc, où vous pourrez faire pivoter et vous déplacer. Appuyez sur “Voir dans votre espace” pour entrer en mode AR et suivez les instructions pour mesurer votre environnement.

J’ai hâte de voir ce que Google ajoutera ensuite, en commençant, espérons-le, par plus de races de chats et de chiens. Au fur et à mesure que Google le fait, je maintiendrai cette liste à jour avec toute la faune disponible.

Plus d’animaux

La liste a été mise à jour avec plus d’animaux (en gras). Si vous trouvez d’autres créatures 3D mignonnes ou terrifiantes, faites-le nous savoir. Merci, Desmanto!