L’ITC des États-Unis lance une enquête sur les appareils capacitifs fabriqués par Apple et d’autres à la suite d’une plainte pour contrefaçon de brevet

Selon un document annonçant l’enquête [PDF], il découle d’une plainte déposée en février par la société irlandaise Neodron affirmant qu’Apple et d’autres sociétés enfreignent les brevets détenus par Neodron liés aux appareils tactiles.

L’enquête est fondée sur une plainte déposée par Neodron, Ltd., de Dublin, en Irlande, le 14 février 2020. La plainte allègue des violations de l’article 337 de la Tariff Act de 1930 dans l’importation aux États-Unis et la vente de certains produits capacitifs. les appareils mobiles à commande tactile, les ordinateurs et leurs composants qui enfreignent les brevets revendiqués par le plaignant. Le plaignant demande à l’USITC de rendre une ordonnance d’exclusion limitée et de cesser et de s’abstenir.

L’ITC enquêtera sur la plainte, qui implique Amazon, Apple, ASUSTek, ASUS Computer International, LG Electronics, LG Electronics USA, Microsoft, Motorola, Samsung, Sony et Sony Mobile Communications pour déterminer s’il y a eu des violations de brevets en vertu de l’article 337 de la la Loi douanière de 1930.

Neodron demande finalement une ordonnance d’exclusion limitée et des ordonnances de cesser et de s’abstenir contre les sociétés impliquées dans l’enquête. L’ITC affirme que l’ouverture de l’enquête ne signifie pas qu’une décision a été prise sur le fond de l’affaire.

L’affaire sera confiée à un juge administratif qui organisera et tiendra une audience de preuve afin de déterminer s’il existe effectivement un problème de contrefaçon de brevet.

L’ITC américain avait précédemment annoncé une enquête similaire sur les appareils, ordinateurs et composants à commande tactile en juin, mais Apple ne faisait pas partie de cette enquête particulière, qui a maintenant été étendue.

