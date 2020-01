«Little America» arrive sur les podcasts et livres Apple

Une interview de l’équipe derrière Apple TV + Show Little America révèle qu’ils envisagent de se développer dans les podcasts et les livres Apple (via Forbes).

Little America

Ces informations confirment apparemment les rumeurs précédentes selon lesquelles Apple passerait aux podcasts originaux.

Apple est une marque mondiale et aux multiples facettes. Nous faisons un podcast pour approfondir les histoires et la musique de l’émission. Il y aura également une playlist pour chaque épisode. Nous publions également un livre. Apple a une infrastructure qui semblait pouvoir toucher toutes les différentes pièces que nous voulions.

Ils ont également mentionné que lorsqu’ils ont présenté l’émission aux studios, beaucoup étaient méfiants, M. Nanjiani disant: «Ils étaient tous coincés à leur ancienne manière. Ils étaient comme, “Attendez, vous voulez faire une émission qui n’a pas de stars, qui a la majorité des leads non blancs sur notre réseau très grand public?”

Mais quand ils l’ont présenté à Apple, la société a immédiatement été à bord et a fait confiance à l’équipe pour créer le spectacle comme ils le voulaient. Little America est actuellement sur Apple TV + avec une deuxième saison à venir.

