«Little America» Saison 1 désormais disponible sur Apple TV +

La première saison de l’anthologie des immigrants Little America est maintenant disponible sur Apple TV +. Il a été créé par Kumail Nanjiani et Emily V. Gordon.

Little America

Il y a huit épisodes d’une durée de 30 minutes chacun, dans lesquels chacun est consacré à une histoire différente des immigrants. Apple a partagé une bande-annonce sur YouTube:

Apple TV + coûte 4,99 USD / mois avec un essai gratuit de sept jours.

Lectures complémentaires

[Apple Orders Little America Immigrant Anthology From The Big Sick Writers]

[Apple TV+ Guide: All of the Original Video Content]

Mots clés: Apple TV +, Little America

en relation

Les vidéos de l’observateur Mac