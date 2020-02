Little Misfortune est un beau jeu d’aventure qui a finalement fait son chemin du PC vers Android

Little Misfortune vient de Killmonday Games, le même développeur derrière Fran Bow, un jeu d’aventure épisodique populaire qui contient une atmosphère effrayante. Little Misfortune suit les traces de Fran Bow, car c’est aussi un jeu d’aventure sombre. Heureusement, cette fois-ci, les développeurs n’ont pas divisé le titre en versions distinctes sur Android, ce qui signifie que Little Misfortune est un package complet, et vous pouvez le récupérer aujourd’hui pour 8,99 $.

Si vous êtes intéressé à voir à quoi ressemble Little Misfortune en action, alors vous voudrez consulter la bande-annonce liée ci-dessus. Comme vous pouvez le voir, l’art est exceptionnel, ainsi que les animations, et le travail vocal est excellent aussi, ce qui montre que c’est une version très soignée. Bien sûr, il convient de mentionner que Little Misfortune joue plus comme un jeu d’aventure que comme un jeu d’aventure pointer-cliquer, donc si vous vous attendez à résoudre de nombreux puzzles tout au long de votre expérience, détrompez-vous. C’est un jeu qui est riche en histoires, donc il se concentre davantage sur le choix des joueurs, ce qui n’est pas une mauvaise chose en soi, mais pourrait ne pas plaire aux fans de Fran Bow car c’était un jeu d’aventure rempli de puzzles.

Comme je l’ai déjà mentionné, Little Misfortune est maintenant disponible sur le Google Play Store pour 8,99 $ (soit 11 $ de moins que la version Steam). Il n’y a aucun achat dans l’application inclus avec le titre, et il n’y a pas non plus d’annonces. Il s’agit d’une version premium, donc ce que vous voyez est ce que vous obtenez.

Maintenant, je sais que le prix de 8,99 $ sera difficile à avaler pour beaucoup de nos lecteurs, d’autant plus que le jeu peut être battu en une seule séance. À l’heure actuelle, il ne faut que 2 à 4 heures pour battre le jeu, c’est donc certainement quelque chose à garder à l’esprit. Mais vraiment, la courte expérience est à peu près le seul inconvénient de cette version, ce qui montre que le développeur a un titre de qualité entre ses mains lorsque la critique principale est que les gens veulent jouer plus longtemps. Donc, si vous souhaitez récupérer Little Misfortune aujourd’hui, vous pouvez le faire via le widget Play Store lié ci-dessous.