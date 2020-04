L’offre Amazon met Alexa n’importe où dans votre maison pour 20 $ ou dans votre voiture pour 30 $ – .

Nous avons vu différentes catégories d’appareils Amazon mis en vente chaque jour au cours des dernières semaines, et la vedette de l’émission cette semaine est la gamme d’enceintes intelligentes Echo d’Amazon.

L’Echo Dot incroyablement populaire est à 20% de réduction à seulement 39,99 $ en ce moment, l’Echo amélioré est à 79,99 $ et l’Echo Plus haut de gamme est de 30 $ à 119,99 $.

Ce sont toutes de bonnes affaires, mais que se passe-t-il si vous voulez dépenser le moins possible pour votre haut-parleur intelligent Alexa – ou si vous voulez Alexa dans votre voiture?

Avec la nouvelle pandémie de coronavirus qui continue de dévaster des régions à travers les États-Unis, Amazon a déplacé une grande partie de ses ressources à l’échelle nationale et les a consacrées à l’exécution des commandes des hôpitaux et des gouvernements. Des choses comme les masques N95, les désinfectants pour les mains et d’autres fournitures essentielles ne sont disponibles que pour les hôpitaux et les acheteurs gouvernementaux, et Amazon a libéré de nombreuses ressources d’entrepôt et d’expédition à consacrer à ces efforts. Cela signifie que la société détourne des ressources de ses activités habituelles et que de nombreux produits non essentiels subissent de longs retards d’expédition.

Inutile de dire que cela ne s’applique pas vraiment aux propres appareils d’Amazon.

Malgré son changement stratégique et son éloignement des offres publicitaires – bien que vous puissiez toujours trouver la page des offres cachées d’Amazon si vous savez où chercher – Amazon a lancé de nouvelles ventes chaque semaine sur diverses gammes d’appareils Amazon. Nous avons constaté des remises importantes sur les tablettes Fire, les lecteurs eBook Kindle et les appareils Fire TV, et c’est maintenant au tour d’Echo. Amazon propose cette semaine des remises exceptionnelles sur tous ses haut-parleurs intelligents Alexa les plus vendus, et nous vous avons déjà parlé de plusieurs ventes. L’Echo Dot le plus vendu est tombé à 39,99 $, l’Echo à 20,99 $ à 79,99 $ et l’Echo Plus à 30 $ à 119,99 $. Maintenant, cependant, il y a deux autres offres dont nous devons vous parler.

L’Echo Flex n’est pas le haut-parleur intelligent Alexa le plus connu d’Amazon. En fait, c’est peut-être la première fois que vous en entendez parler. Echo Dot d’Amazon est un best-seller en grande partie parce que c’était l’option la plus abordable sur le marché depuis si longtemps, mais ce n’est plus le cas. Le plus récent Echo Flex ne coûte que 25 $ au lieu de 50 $ pour l’Echo Dot, et il se branche directement sur le mur afin de ne même pas prendre de place sur votre comptoir, bureau ou table. Achetez-en un dès maintenant sur Amazon et vous ne paierez que 19,99 $.

En plus de cela, il y a une autre offre Echo que vous devez connaître. C’est vrai, c’est l’Echo Auto qui apporte toutes les compétences bien-aimées d’Alexa à votre voiture afin que vous puissiez y accéder en déplacement. Ce nouvel appareil populaire se vend généralement 50 $ sur Amazon, mais il est actuellement de 40% de réduction, vous pouvez donc en obtenir un (ou plus) pour seulement 29,99 $. Il existe également une offre spéciale qui vous offre un essai gratuit de 3 mois d’Audible avec votre achat!

