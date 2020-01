L’offre de maillage d’une journée d’Amazon couvre votre maison avec une connexion Wi-Fi ultra-rapide pour 174 $ – .

Amazon a récemment acquis Eero pour une raison: la société fabrique certains des systèmes Wi-Fi maillés les plus populaires sur le marché. Maintenant qu’il appartient à Amazon, il propose également ces systèmes sans fil haut de gamme à des prix défiant toute concurrence. C’est particulièrement vrai vendredi, car Amazon organise une vente folle d’une journée qui réduit le pack de 3 du système WiFi eero mesh Amazon pour seulement 174 $. Ce système se vend normalement 250 $ et c’est déjà une grande valeur, alors ne le manquez pas!

Voici quelques informations supplémentaires sur la page du produit:

Couverture pour toute la maison – Un pack eero 3 est un système WiFi pour toute la maison qui remplace votre routeur et couvre jusqu’à 5 000 pieds carrés.

Fonctionne avec Alexa – Avec eero et un appareil Alexa (non inclus), vous pouvez facilement gérer l’accès WiFi pour les appareils et les particuliers à la maison, en vous concentrant sur les écrans et en revenant à ce qui est important.

Fonctionne avec votre fournisseur de services Internet – Eero se connecte à votre modem pour apporter votre connexion Internet existante à chaque coin de votre maison.

Configuration en quelques minutes – L’application eero vous guide à travers la configuration en moins de 10 minutes et vous permet de gérer votre réseau où que vous soyez.

Ne laissez pas le WiFi vous ralentir – Tirez le meilleur parti de votre WiFi en streaming, en jouant et en travaillant de n’importe où dans votre maison.

S’améliore au fil du temps – Les mises à jour automatiques assurent la sécurité de votre réseau.

Technologie TrueMesh – eero achemine intelligemment le trafic pour éviter la congestion, la mise en mémoire tampon et les chutes.

Développez facilement votre système – Avec un matériel compatible, vous pouvez ajouter des produits eero à mesure que vos besoins évoluent.

Source de l’image: alphaspirit / Shutterstock

