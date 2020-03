L’offre de prise intelligente Alexa rend tout dans votre maison intelligent pour 5 $ – .

Que vous soyez un novice de la maison intelligente ou un expert en technologie, les prises intelligentes Wi-Fi sont géniales pour ajouter de la connectivité et des fonctionnalités intelligentes à presque tous les appareils de votre maison qui ne sont pas connectés.

Les possibilités sont pratiquement infinies, mais le prix a été une limitation dans le passé, car les grandes marques facturent jusqu’à 30 $ pour une seule prise intelligente.

Gosund est l’une des marques les plus populaires sur Amazon en ce qui concerne les prises intelligentes Wi-Fi, et le modèle le plus vendu de la société est actuellement en vente à un prix bas.

Il y a tellement de choses auxquelles vous pensez probablement quand vous pensez au terme «maison intelligente». Si vous n’êtes pas grand sur les gadgets et les gadgets ou que vous êtes une sorte de luddite, vous pensez probablement à une maison futuriste où tout est connecté et vous avez un robot majordome comme les Jetsons. Si vous êtes un peu plus averti et que vous suivez les tendances actuelles, vous pensez probablement aux appareils domestiques intelligents comme à toute autre chose dans votre maison. Ils sont une nécessité à ce stade, et vous ne vous souvenez peut-être même pas vraiment d’une époque où la vie était différente.

Dans les deux cas, il existe un type d’appareil domestique intelligent que tout le monde devrait avoir. En fait, il n’y en a pas trop. Nous parlons bien sûr de prises intelligentes Wi-Fi, et il y a aujourd’hui une vente fantastique sur Amazon dont tous nos lecteurs devraient profiter.

Les mini-prises intelligentes Wi-Fi Gosund sont parmi les options les plus populaires sur Amazon, et il y a plusieurs bonnes raisons à cela. Tout d’abord, ils sont très abordables, même au détail. Sur une journée normale, 29,99 $ vous offre un pack de 4 de ces prises intelligentes populaires, ce qui est assez bien si l’on considère que certaines grandes marques facturent autant pour une seule prise intelligente. En plus de cela, ils offrent un large éventail de fonctionnalités et peuvent être contrôlés par une application sur votre iPhone ou appareil Android, ou avec des commandes vocales grâce à la prise en charge d’Alexa et de Google Assistant.

Comme nous l’avons mentionné, ces petites prises intelligentes sont une bonne affaire n’importe quel jour de la semaine. Bien sûr, si vous avez la possibilité d’économiser de l’argent, pourquoi pas vous? Rendez-vous sur la page Gosund Mini Wi-Fi Smart Plugs sur Amazon et vous trouverez un coupon de 2 $ que vous pouvez clipser sur la page du produit pour un pack de 4. Coupez-le, puis utilisez le code promo WP5MARCH au moment du départ pour réduire le prix à seulement 20,49 $. C’est un nouveau record absolu et cela ne coûte que 5,12 $ par prise intelligente. Ne manquez pas ça!

