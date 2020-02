L’offre OnePlus 7T prend 100 $ de réduction, plus des écouteurs gratuits

Mise à jour, 17 février 2020 (6 h 25 HE): Au moment de la rédaction de notre article original (voir ci-dessous), OnePlus offrait une paire gratuite d’écouteurs Bullets Wireless 2 en plus de la réduction de 100 $ sur le OnePlus 7T. Maintenant, la société a modifié cette offre et offre aux acheteurs un chargeur de voiture OnePlus gratuit avec le OnePlus 7T à prix réduit.

La remise sur le téléphone (100 $) reste la même. Vous pouvez bénéficier de l’offre sur le OnePlus 7T en cliquant sur le bouton de l’offre ci-dessous.

Performances phares du OnePlus 7T, prix avantageux

Le OnePlus 7T offre des performances étonnantes et des tonnes de fonctionnalités supplémentaires et coûte cependant beaucoup moins cher que la plupart des téléphones phares.

Article original, 14 février 2020 (11 h 41 HE): À son prix de vente de 599 $, le OnePlus 7T offre déjà une valeur folle pour le prix. Il présente des spécifications de haut niveau dans presque toutes les catégories, et nous l’avons appelé un achat évident dans notre examen. Mais avec son dernier accord, le OnePlus 7T est carrément un vol au début de 2020.

À l’heure actuelle, vous pouvez vous procurer un tout nouveau OnePlus 7T flambant neuf en argent givré ou bleu glacier pour 100 $ de rabais (499 $). Cette nouvelle étiquette de prix cimente fermement le coût de l’appareil sur le territoire de niveau intermédiaire tout en offrant la même expérience phare.

Lisez aussi: Six ans de OnePlus: les plus grands succès (et ratés) de sa courte histoire

En plus de ce prix réduit, OnePlus ajoutera également une paire gratuite de ses écouteurs sans fil, Bullets Wireless 2. C’est une valeur au détail de 99 $, totalement gratuite.

Le OnePlus 7T propose un panneau haut de gamme à haute fréquence de 90 Hz, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, des performances de caméra fantastiques et la dernière et la meilleure expérience Android 10. Bien sûr, l’appareil n’a pas de charge sans fil et la durée de vie de la batterie est moyenne par rapport à d’autres appareils phares, mais vous ne pouvez pas obtenir une meilleure expérience Android pour le prix du OnePlus 7T. C’est si simple.

Nous ne savons pas combien de temps durera cet accord OnePlus 7T, mais nous espérons qu’il persistera. Si vous recherchez une nouvelle expérience Android phare mais que vous ne voulez pas payer des prix phares, vous devriez sauter sur cette offre pendant que vous le pouvez.