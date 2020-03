Logitech annonce une gamme de blocs de recharge sans fil hors de prix

Logitech n’est probablement pas le premier nom qui vient à l’esprit lorsqu’il s’agit de charger des accessoires, bien que la société ait déjà essayé des stations d’accueil sans fil. Aujourd’hui, Logitech a annoncé sa nouvelle série d’accessoires de charge «POWERED», mais ils sont un peu chers.

Le produit le moins cher de la gamme est le chargeur de charge sans fil à 39,99 $, qui n’est qu’un carré plat sur lequel reposer votre téléphone. Il offre une charge rapide pour les appareils Apple (7,5 W) et Samsung (9 W) et utilise “une combinaison de capteurs de chaleur et d’algorithmes internes” pour éviter la surchauffe. À titre de comparaison, Choetech vend un pack de deux pads Qi avec un taux de charge plus rapide pour environ la moitié du prix d’un seul chargeur Logitech. Le propre pad 9W de Samsung n’est que 5 $ moins cher que celui de Logitech, mais il comprend un ventilateur pour garder le téléphone au frais.

Logitech propose également un support Qi pour 59,99 $ avec les mêmes fonctionnalités, mais votre téléphone est calé au lieu de reposer à plat sur la table. Enfin, la station d’accueil 3-en-1 alimentée à 129,99 $ possède des emplacements supplémentaires pour une Apple Watch et des AirPod.

Si vous voulez vraiment acheter l’un des nouveaux chargeurs Logitech, ils ne sont disponibles que dans la boutique en ligne de l’entreprise aux États-Unis. Ceux d’entre vous au Canada ont également la possibilité de se les procurer auprès de Best Buy.