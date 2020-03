Logitech lance les claviers Trackpad pour iPad 10,2 pouces et iPad Air 10,5 pouces

Apple a annoncé aujourd’hui que l’iPadOS 13.4 offrira la prise en charge du trackpad pour tous les modèles d’iPad Pro, l’iPad Air 2 et les versions ultérieures, l’iPad de cinquième génération et les versions ultérieures, et l’iPad mini 4 et les versions ultérieures. La mise à jour logicielle sera publiée le 24 mars.

La prise en charge du trackpad ouvre la voie au nouveau clavier magique Apple pour 2018 et aux modèles iPad Pro ultérieurs, à venir en mai, ainsi qu’aux options tierces.

Nouveau clavier de Logitech avec trackpad intégré pour iPad Air 10,5 pouces

Logitech a présenté aujourd’hui de nouveaux étuis à clavier avec trackpads intégrés pour l’iPad 10,2 pouces et l’iPad Air 10,5 pouces, tous deux au prix de 149,95 $ aux États-Unis. Les claviers ont été répertoriés sur la boutique en ligne d’Apple, bien qu’ils ne soient pas encore disponibles. Les claviers se connecteront au connecteur intelligent de chaque iPad, sans piles requises.

Les claviers de taille normale disposent d’un trackpad intégré avec prise en charge des gestes Multi-Touch, de touches rétro-éclairées, d’une rangée complète de touches de raccourci iPadOS, d’un support de recul avec inclinaison de 50 degrés et de quatre modes d’utilisation pour la saisie, la visualisation, la lecture et l’esquisse. L’étui ajoute une certaine protection à l’iPad et comprend un support pour l’Apple Pencil ou le Logitech Crayon d’origine.

L’étui clavier pour iPad Air 10,5 pouces est également compatible avec l’ancien iPad Pro 10,5 pouces.

Nous fournirons une mise à jour lorsque les claviers seront disponibles sur commande.

Dans les nouvelles connexes, Logitech a également publié des étuis folio mis à jour pour les nouveaux modèles d’iPad Pro afin de s’adapter à la découpe plus large de la caméra arrière.

