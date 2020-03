L’OMS et WhatsApp s’associent pour informer des milliards de personnes sur le coronavirus

L’Organisation mondiale de la santé et WhatsApp s’associent pour créer un service d’information appelé WHO Health Alert.

Comme le rapporte Bloomberg:

L’Organisation mondiale de la santé prévoit d’atteindre au moins 50 millions de personnes avec un service d’information WhatsApp qui fournit des informations à la demande sur le coronavirus et connaît un tel succès en Afrique du Sud qu’il sera utilisé dans le monde entier.

Le service gratuit, le premier du genre lancé à l’échelle mondiale par l’OMS, a recueilli 10 millions d’utilisateurs dans les trois jours suivant son lancement le 20 mars. Il utilise l’intelligence artificielle pour offrir des informations sur des sujets allant des symptômes de la maladie et où se faire tester aux mythes de démystification à ce sujet.

La raison derrière le service est simple. L’OMS utilise WhatsApp pour démocratiser les messages de santé et rencontrer les gens là où ils se trouvent. Plus largement, il est également plus facile de démystifier les mensonges répandus sur les réseaux sociaux lorsque vous vous battez sur le même champ de bataille avec les mêmes outils comme les forwards désormais plus accessibles aux personnes recherchant des informations de bonne foi.

Le service peut également être étendu à d’autres messageries instantanées, Viber étant désigné comme candidat potentiel. Pour le moment, il n’est disponible qu’en anglais, les versions arabe et espagnole arriveront plus tard dans la semaine. Le service devrait bientôt toucher plus de 20 langues.

Mis à part l’OMS, Facebook dit qu’il travaille avec des ministères de la santé spécifiques au pays pour fournir des mises à jour de santé spécifiques au pays. La société a établi des partenariats avec des ministères au Royaume-Uni, en Inde, en Indonésie, à Singapour, en Israël, en Afrique du Sud et dans d’autres pays, envoyant plus de 100 millions de messages au cours de la semaine dernière.

