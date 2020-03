L’OMS travaille sur une application de coronavirus pour iOS et Android

Alors que la pandémie fait rage, l’accès à des informations précises et opportunes sur les symptômes, le diagnostic et la prévention jouera un rôle clé pour aider à endiguer son taux de propagation apparemment exponentiel. À cet effet, le World Health Information redouble d’efforts sur les initiatives technologiques qui, espère-t-il, aideront à sensibiliser davantage le coronavirus et la façon de se protéger et de protéger les autres contre lui.

La société exploite déjà un bot WhatsApp pour tenir les gens informés de la propagation du coronavirus et fournir les informations nécessaires à ce sujet. Le bot contient également une fiche d’information pour dissiper certains mythes courants sur le virus.

Et, maintenant, un collectif de bénévoles des technologies et des soins de santé travaille avec l’OMS pour créer une application officielle de l’agence de santé qui servira de source d’information faisant autorité sur l’épidémie (via 9to5Google).

S’appelant le WHO COVID App Collective, le groupe se compose d’un éventail de personnes de l’industrie privée, telles que des médecins, des experts des médias, ainsi que d’anciens employés de Google et de Microsoft. Le collectif demande également à ceux qui ont les compétences de contribuer à s’inscrire ici.

En termes de fonctionnalités, le groupe se concentre actuellement uniquement sur la mise en place d’un prototype de base, qui imite largement ce que le bot WhatsApp peut faire: fournir des informations essentielles sur la pandémie. Ils espèrent des sorties mondiales dans le monde entier, sur iOS et Android, le nom provisoire de l’application étant “WHO MyHealth”.

Après cela, la principale préoccupation des développeurs d’applications pour le moment serait de travailler à l’amélioration de la localisation et à l’ajout de la prise en charge de plus de langues, l’accent étant mis initialement sur les six langues officielles de l’OMS: arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol. .

À l’avenir, l’application peut également comporter des fonctionnalités plus exotiques, telles qu’une enquête de triage qui aide les personnes présentant des symptômes à établir un diagnostic préliminaire. Des suggestions encore plus ambitieuses actuellement proposées par le groupe incluent la possibilité d’utiliser l’historique de localisation autodéclaré d’une personne infectée via Google Maps pour permettre le suivi des contacts, une technique qui s’est avérée utile dans des pays comme la Chine, Hong Kong et la Corée du Sud en aider à contenir la propagation du virus.

Sur la base de la feuille de route actuelle, l’application peut être publiée avec des fonctionnalités de base dès le 30 mars.

Pas de fin en vue

Mises à jour quotidiennes sur le coronavirus: les États-Unis ont plus de cas de COVID-19 que toute autre région



COVID-19 a déjà infecté plus de 500 000 personnes dans le monde et fait plus de 24 000 morts. Cela a également eu un impact énorme sur l’industrie technologique, affectant la chaîne d’approvisionnement mondiale et entraînant des retards interminables de produits. Voici toutes les façons dont le coronavirus affecte le monde.

