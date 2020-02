L’option de l’écran d’appel pour enregistrer de l’audio disparaît sur certains téléphones Pixel

L’une des meilleures raisons d’obtenir un Pixel est les fonctionnalités exclusives que Google déploie sur ses téléphones. L’écran d’appel automatique est un parfait exemple de l’une de ces fonctionnalités. Il a été ajouté en décembre 2019 avec la première fonctionnalité Pixel de Google et a permis à Google Assistant de filtrer automatiquement les appels téléphoniques des appelants inconnus. Initialement, cela était exclusif aux téléphones Pixel 4, mais Google l’a récemment déployé plus largement, et maintenant tous les téléphones Pixel sont pris en charge.

Non seulement c’était fantastique pour vous sauver d’innombrables appels automatisés, mais Google a également ajouté la possibilité d’enregistrer les appels filtrés. Auparavant, cela ne sauvegardait qu’une transcription, mais vous avez maintenant la possibilité de revenir en arrière et d’écouter les appels filtrés à une date ultérieure.

Malheureusement, certains utilisateurs signalent maintenant que l’option d’enregistrement de l’audio de l’écran d’appel a disparu. Android Police rapporte que la fonctionnalité est actuellement absente sur “tous les Pixel 4 auxquels nous avons un accès immédiat, ainsi que sur un Pixel 3 qui a obtenu un écran d’appel lors du récent déploiement”.

Comme le note Android Police, la documentation de support de Google fait toujours référence à la fonctionnalité, ce qui signifie qu’il s’agit probablement d’un bogue. Si vous souhaitez vérifier si vous avez toujours l’option sur votre Pixel, ouvrez l’application Téléphone, appuyez sur le menu à trois points, choisissez Paramètres, Spam et écran d’appel, Écran d’appel, et voyez si “Enregistrer l’audio de l’écran d’appel” est toujours disponible.

Heureusement, l’enregistrement audio de l’écran d’appel n’est pas une fonctionnalité essentielle, et l’écran d’appel devrait toujours fonctionner pour vous aider à éviter les appels indésirables. Cependant, nous espérons certainement que quelqu’un chez Google travaille à ramener la possibilité d’enregistrer les appels filtrés, car c’était l’une des fonctionnalités les plus demandées après le premier lancement de Screen Call.