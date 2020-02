L’option d’enregistrement de l’audio de l’écran d’appel disparaît sur certains pixels (mise à jour: retour)

Le filtrage automatique des appels est arrivé en tant que fonctionnalité pour le Pixel 4 avec le tout premier Pixel Feature Drop, avant d’être étendu plus largement ce mois-ci à tous les pixels. Cependant, une autre fonctionnalité qui a atterri avec elle semble avoir disparu pour au moins certains d’entre nous: l’option pour enregistrer le son de ces appels filtrés a disparu sur certains appareils.

Lorsque le filtrage automatique des appels a atterri pour la première fois sur le Pixel 4 en décembre, il a également apporté la possibilité de sauvegarder le son enregistré lors de ces appels filtrés pour votre examen ultérieur, en complétant les transcriptions qu’il a déjà enregistrées. La nouvelle option résidait dans l’application Pixel’s Phone aux côtés d’autres paramètres de l’écran d’appel (Téléphone -> menu à 3 points -> Paramètres -> Écran Spam et appel -> Écran d’appel -> Enregistrer l’audio de l’écran d’appel), mais basé sur le rapport d’un lecteur, la fonctionnalité semble avoir disparu de certains pixels.

Appelez l’option d’enregistrement audio de l’écran sur un Pixel 3 lors du déploiement la semaine dernière (à gauche), manquant maintenant sur un Pixel 4 (à droite).

Nous ne savons pas combien d’appareils peuvent être affectés, mais nous avons confirmé que la fonctionnalité est actuellement manquante sur tous les Pixel 4 auxquels nous avons immédiatement accès, ainsi que sur un Pixel 3 qui a obtenu l’écran d’appel lors du récent déploiement. Nous supposons (mais ne pouvons pas vérifier) ​​que la fonctionnalité peut également être manquante pour certains sur d’autres appareils Pixel. Les documents d’assistance de Google font toujours référence à la sauvegarde des enregistrements de l’écran d’appel au moment de la rédaction, nous supposons donc que cette disparition est une erreur. Si vous êtes parmi les personnes concernées, vous devrez vous en tenir aux transcriptions pour l’instant.

Nous avons contacté Google pour plus d’informations sur la fonctionnalité manquante, mais au moment de la rédaction, nous n’avons toujours pas eu de réponse. Si et quand nous obtenons plus d’informations, nous serons sûrs de vous le faire savoir.

Nous ne savons toujours pas pourquoi Google a désactivé l’enregistrement audio de l’écran d’appel comme il l’a fait, mais quelles qu’en soient les raisons, Google semble avoir changé d’avis, car nous avons commencé à remarquer l’option “enregistrer” pour revenir aux paramètres de l’écran d’appel.