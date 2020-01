L’oreillette droite du Samsung Galaxy Buds ne fonctionne pas

Aux côtés de la série Samsung Galaxy S10 et du Galaxy Fold à Samsung Unpacked 2019, la société a annoncé Samsung Galaxy Buds. Maintenant, les utilisateurs se plaignent du fait que Galaxy Buds ne fonctionne pas correctement, en particulier l’oreillette droite.

Les écouteurs visent à bien fonctionner avec d’autres appareils en raison de leur connexion Bluetooth 5 standard et offrent une expérience presque transparente avec un téléphone Samsung. Mais selon les utilisateurs, le bon bourgeon de galaxie a cessé de fonctionner. Pour certains utilisateurs, le bourgeon ne se connecte pas non plus à l’application Galaxy Wearables.

Avec la série Galaxy S10, Samsung a lancé les Galaxy Buds pour une raison. Le Samsung Galaxy S10 a une fonctionnalité qui transforme efficacement le Galaxy S10 en un chargeur sans fil appelé Wireless PowerShare. Vous pouvez les charger avec votre Samsung Galaxy S10 et le boîtier du Samsung Galaxy Buds a également des capacités de charge sans fil. Mais maintenant, il semble que quelque chose ne va pas avec le chargeur ou avec l’écouteur lui-même.

“Il n’y a aucun moyen de les supprimer et de les ajouter à nouveau ou d’appliquer un correctif logiciel, que je soupçonne être le coupable depuis que je les ai mis à jour la veille du début de la semaine dernière. Vraiment frustré! »- Samsung Community

Récemment, il y a eu des rumeurs concernant la sortie de Galaxy Buds Plus. Cependant, concernant les problèmes rencontrés par l’autorité des utilisateurs de Galaxy Buds n’a pas encore confirmé le problème.