Loud House: Outta Control fait ses débuts sur Apple Arcade aujourd’hui

Loud House: Outta Control est désormais disponible sur Apple Arcade.

Il est jouable sur iPhone, iPad et Apple TV.

C’est un nouveau jeu de stratégie basé sur la série Nickelodeon.

Un autre jeu à ajouter à la collection.

Il y a un nouveau jeu Apple Arcade en ville, cette fois basé sur un succès de Nickelodeon. Loud House: Outta Control est maintenant disponible en téléchargement sur l’App Store, tant que vous êtes abonné à Apple Arcade.

Le titre est disponible sur iPhone, iPad et Apple TV et permet aux joueurs de guider les personnages à travers le jeu au fur et à mesure qu’ils atteignent leurs objectifs.

Bienvenue à la Loud House! Êtes-vous prêt à obtenir OUTTA CONTROL?! Entrez dans le monde chaotique de Lincoln Loud et de ses sœurs de la série à succès Nickelodeon.

TÂCHES COMPLÈTES

Guidez vos personnages Loud préférés pour atteindre leurs objectifs. Amenez Lincoln à ses bandes dessinées et Lana à ses pâtés de boue avant que le temps ne s’écoule! Gérez plusieurs chemins pour les personnages tout en profitant d’interactions de personnages passionnantes. Gagnez des points bonus en remplissant vos objectifs le plus rapidement possible!

CONTENIR LE CHAOS

Lorsque les personnages entrent en collision … l’hilarité s’ensuit. Des tartes volantes aux couches chargées, faites de votre mieux pour éviter le chaos assez grand pour enflammer toute rivalité fraternelle! Évitez les collisions ou risquez de perdre le niveau … et faites attention à ces embêtants nuages ​​de combat!

EXPLOREZ LA LOUD HOUSE

Découvrez la Loud House en toutes saisons. Gérez le chaos de la cour avant à la cuisine! Du grenier au meilleur siège sur le canapé! Chaque niveau propose une scène unique et de nouveaux défis amusants.

RECUEILLIR DES ARTICLES

Gagnez des médailles et débloquez des objets de collection! Jouez pour gagner des objets spéciaux de l’univers de Loud House: les Gloweos de Lisa, la boule de cristal de Lucy et plus encore. Découvrez de nouveaux niveaux et regardez votre collection grandir!

C’est un jeu lourd à 2,8 Go et il pourrait bien être l’un des plus grands d’Apple Arcade aujourd’hui.

Si vous n’êtes pas encore abonné à Apple Arcade, pourquoi pas?! C’est une bonne affaire à 4,99 $ par mois pour accéder à plus de 100 jeux. Aucun d’eux n’a d’annonces, ni d’achats intégrés pour gâcher votre plaisir.