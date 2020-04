Louis C.K. vient de sortir sa première nouvelle spéciale stand-up depuis des années – .

Louis C.K. a publié un nouveau stand-up spécial appelé Sincèrement, qui peut être acheté pour 7,99 $ sur son site Web.

Sincèrement, c’est la première spéciale de Louis depuis la sortie de Netflix en 2017.

Louis a déclaré que le spécial a été publié pendant la pandémie de coronavirus parce que les gens “ont besoin de rire”. Louis a été largement absent du monde du stand-up après qu’un certain nombre de femmes se soient manifestées et l’ont accusé d’inconduite sexuelle il y a quelques années.

La pandémie de coronavirus a effectivement mis en veille toute l’industrie du stand-up. Les clubs de comédie sont fermés, les tournées nationales ont été annulées et les micros ouverts ne sont qu’un souvenir lointain. Même le plus grand festival de comédie au monde – le Festival Juste pour rire à Montréal – a récemment décidé de repousser son événement annuel de juillet à fin septembre.

En termes simples, le coronavirus a forcé la plupart des bandes dessinées en stand-up dans le plus long hiatus de stand-up qu’ils aient jamais eu. Un tweet récent du célèbre stand-up Drew Michael a parfaitement résumé la situation:

“Dieu n’est pas réel” – comédiens debout

“la comédie stand-up n’est pas réelle” – dieu

– Drew Michael (@drewmichael) 5 avril 2020

Au milieu de tout cela, Louis C.K. de toutes les personnes ont décidé de sortir de nulle part et de sortir un nouveau spécial stand-up appelé Sincèrement. La spéciale dure une heure et marque la première fois que nous voyons du nouveau matériel poli de Louis depuis des années. Célèbre, l’audio d’un Louis C.K. L’ensemble a fuité en décembre 2018, mais il s’agissait probablement de matériaux inachevés qu’il testait toujours.

Sincèrement, on ne peut le trouver sur aucun des principaux sites de streaming, ce qui ne devrait pas surprendre étant donné que Netflix s’est séparé de Louis après qu’un certain nombre de femmes soient sorties et ont accusé Louis d’inconduite sexuelle fin 2017.

À l’époque, un porte-parole de Netflix a déclaré:

Les allégations de plusieurs femmes du New York Times concernant le comportement de Louis C.K. sont troublantes. Le comportement non professionnel et inapproprié de Louis avec des collègues féminines nous a conduit à décider de ne pas produire un deuxième stand up spécial, comme cela avait été prévu.

En conséquence, Louis a publié Sincèrement sur son site Web pour 7,99 $.

Le nouveau spécial de Louis a-t-il quelque chose à voir avec le fait qu’une grande partie du monde est coincé chez lui lors du verrouillage? Pourquoi oui. Dans une déclaration coïncidant avec la sortie du spécial, Louis a déclaré que le spécial avait été publié parce que les gens avaient besoin de rire en ces temps particulièrement turbulents.

“J’ai l’impression qu’il y a deux types de personnes dans ce monde”, a déclaré Louis. «Un type a besoin de rire quand les choses deviennent merdiques. En fait, les choses deviennent plus merdiques, plus les choses sont sérieuses, plus sombres, plus terrifiantes, plus les choses sont dangereuses et désastreuses, plus il est important de rire au milieu et souvent directement en face. »

Le spécial peut être téléchargé ou diffusé via le Louis C.K. site Web ici.

