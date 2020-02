L’UE veut que tous les téléphones fonctionnent avec des chargeurs interopérables, voici ce que cela signifie pour le port Lightning d’Apple

Malgré le recul d’Apple, le Parlement européen a voté en janvier à une écrasante majorité de nouvelles règles pour établir une norme de charge commune pour les fabricants d’appareils mobiles dans l’Union européenne. Cet article explore la forme que pourraient prendre les lois européennes et comment elles pourraient affecter les utilisateurs d’appareils Apple en Europe et ailleurs.

Que demande exactement l’UE?

Pour réduire les coûts, les déchets électroniques et faciliter la vie des consommateurs, les députés européens souhaitent des “mesures contraignantes” qui garantissent que les chargeurs conviennent à tous les smartphones, tablettes et autres appareils portables.

Selon une étude d’impact réalisée en 2019 par l’UE sur les chargeurs courants d’appareils portables, près d’un cinquième des personnes interrogées ont déclaré avoir rencontré des “problèmes importants” en raison de chargeurs non standard. Ces problèmes comprenaient des chargeurs incompatibles entre les appareils, des vitesses de charge variables entre les différents chargeurs et le fait d’avoir plusieurs chargeurs disponibles pour couvrir tous les besoins.

En outre, l’UE affirme qu’en convenant d’une norme commune pour les chargeurs, elle mettra fin au fouillis des chargeurs et à 51 000 tonnes de déchets électroniques par an.

Le récent vote parlementaire de 582-40 en faveur d’une norme de tarification commune est dû au fait que l’approche précédente de la Commission européenne consistant simplement à “encourager” les entreprises technologiques à développer une solution standardisée “était loin des objectifs des colégislateurs”, selon un briefing sur le site Internet du Parlement européen.

Comment s’est déroulée l’approche antérieure des CE?

Les efforts de la Commission européenne pour établir une norme de charge commune pour les smartphones s’étalent sur plus d’une décennie. En 2009, la CE a estimé que 500 millions de téléphones portables étaient utilisés dans tous les pays de l’UE. Elle a constaté que les chargeurs utilisés variaient souvent selon le fabricant et le modèle, et que plus de 30 types de chargeurs différents étaient sur le marché.

Dans le but d’harmoniser les normes, la CE a négocié un protocole d’accord de 2009 qui a été signé par 14 entreprises technologiques, notamment Apple, Samsung, Nokia et d’autres fabricants de smartphones de premier plan.

Selon le protocole d’accord, les fabricants de téléphones ont convenu d’adopter une norme de connecteur micro-USB pour les chargeurs de smartphones dans l’Union européenne qui permettrait de mettre sur le marché une compatibilité de charge complète avec les téléphones mobiles.

Le plan était que les nouveaux téléphones soient vendus avec des chargeurs micro-USB pendant une période de temps, après quoi les téléphones et les chargeurs seraient vendus séparément afin de permettre aux clients qui possédaient déjà des chargeurs de continuer à utiliser les chargeurs existants.

Il y avait beaucoup de spéculations quant à savoir si Apple serait en mesure de répondre aux exigences de la norme micro-USB. À l’époque, Apple utilisait un connecteur Dock 30 broches propriétaire compatible avec l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch.

Cependant, le libellé du protocole d’accord offrait à Apple une faille: pour les téléphones qui n’avaient pas d’interface micro-B USB, un adaptateur était autorisé selon les conditions convenues. Et c’est exactement ce qu’a fait Apple. En 2012, Apple a présenté le ‌iPhone‌ 5 avec un nouveau connecteur propriétaire Lightning pour remplacer son connecteur 30 broches et a en outre proposé un adaptateur Lightning vers micro USB distinct pour se conformer à l’accord de 2009 avec l’UE.

Adaptateur micro-USB vers Lightning d’Apple

Par conséquent, Apple n’a finalement pas été obligé d’abandonner son connecteur propriétaire ou d’inclure une interface micro-USB séparée directement sur l’appareil à des fins de charge.

Pourquoi le protocole d’accord de 2009 a-t-il été considéré comme un échec?

Un rapport d’étape fourni par les signataires du MoU en février 2013 a indiqué que 90% des nouveaux appareils mis sur le marché par les signataires et d’autres fabricants à la fin de 2012 soutenaient la capacité de charge commune. Mais cette statistique n’était si élevée que parce qu’elle tenait compte du fait qu’Apple proposait un adaptateur Lightning vers micro-USB.

Un membre de la Commission notera: “La perception des citoyens et du Parlement européen est que le chargeur commun n’existe pas vraiment, et en regardant ce que nous trouvons parmi les smartphones les plus populaires, nous devons être d’accord avec eux. Le futur protocole d’accord doit être clair dans son résultat, nous ne pouvons pas nous permettre d’admettre des adaptateurs. ”

L’absence de progrès a frustré la Commission et, en 2014, le Parlement européen a adopté la directive sur les équipements radio, qui appelait à “un effort renouvelé pour développer un chargeur commun”. La directive a donné à la commission le pouvoir de fixer directement des normes techniques au moyen d’un acte délégué – en l’occurrence, un acte législatif mettant en œuvre les règles de l’UE.

En 2016, la Commission a reconnu que le micro-USB était devenu obsolète et que l’USB-C était devenu la norme de facto sur la plupart des appareils. Les facilitateurs du MoU ont informé la Commission que tous les fabricants étaient prêts à signer un nouvel accord conforme à différentes approches, mais conservant la solution consistant à utiliser uniquement des connecteurs USB-C – à l’exception d’Apple.

Pourquoi Apple est-il contre l’idée d’un chargeur commun?

En 2016, Apple a soutenu l’adoption de l’USB-C en tant qu’interface normalisée à la source d’alimentation (c’est-à-dire la prise de charge), mais s’est opposé à la conformité à une norme sur les appareils eux-mêmes. La société a fait valoir que se conformer à une norme côté appareil lui coûterait jusqu’à 2 milliards d’euros et entraverait l’innovation, en grande partie sur la base de l’affirmation selon laquelle les iPhones étaient trop minces pour accueillir un port USB-C.

Apple a même commandé une étude de Copenhagen Economics décrivant le préjudice potentiel pour le consommateur d’une évolution obligatoire vers un chargeur commun.

L’étude a conclu qu’il en coûterait 1,5 milliard d’euros aux consommateurs si les règles communes relatives aux chargeurs devenaient loi, dépassant les 13 millions d’euros associés aux avantages environnementaux. L’étude a également affirmé que 49% des ménages de l’UE dépendent de différents types de chargeurs, mais seulement 0,4% de ces ménages connaissent des problèmes importants.

La position d’Apple sur la question a laissé la Commission dans l’impasse, mais en 2018, la Commission a accepté de continuer à travailler avec les fabricants afin de parvenir à un accord volontaire approprié. Cependant, un an plus tard, la Commission a conclu que son approche volontaire précédente et le nouveau protocole d’accord permettaient toujours aux fabricants d’utiliser des adaptateurs avec des solutions propriétaires et n’aboutiraient pas à une harmonisation complète des chargeurs.

Où va l’UE d’ici?

En réponse à l’évaluation d’impact de la Commission sur les chargeurs courants en 2019, Apple a déclaré qu’une réglementation qui forcerait tous les smartphones à avoir le même port de charge “gèlerait l’innovation”, serait “mauvaise pour l’environnement” et “perturberait inutilement les clients”. plus d’un milliard d’appareils Apple ont été expédiés à l’aide d’un connecteur Lightning en plus de tout un écosystème de fabricants d’accessoires et d’appareils qui utilisent Lightning pour servir nos clients collectifs. Nous voulons nous assurer que toute nouvelle législation n’entraînera pas l’envoi de câbles ou d’adaptateurs externes inutiles avec chaque appareil, ni ne rendra obsolètes les appareils et accessoires utilisés par des millions d’Européens et des centaines de millions de clients Apple dans le monde. Cela entraînerait un volume sans précédent de déchets électroniques et gênerait considérablement les utilisateurs. Être contraint de perturber cet énorme marché de clients aura des conséquences bien au-delà des objectifs déclarés de la Commission. Le vote du Parlement européen de janvier 2020 sur la question était largement favorable à l’introduction de règles pour normaliser les chargeurs, mais la manière dont il prévoit de les faire respecter est loin d’être claire. L’analyse d’impact de la Commission a présenté plusieurs options possibles pour la législation proposée:

Option 0: Les câbles peuvent avoir un connecteur USB-C ou un connecteur propriétaire à l’extrémité de l’appareil, et des adaptateurs continuent d’être disponibles à l’achat (le statu quo actuel). Option 1: Les câbles doivent avoir un port USB-C à l’extrémité de l’appareil (interdisant effectivement le connecteur Lightning d’Apple).Option 2: Les câbles doivent avoir un port USB-C à l’extrémité de l’appareil, ou tout fabricant qui souhaite utiliser un port propriétaire sur leur appareil doit inclure un adaptateur USB-C au connecteur propriétaire (dans le cas d’Apple, un adaptateur USB-C vers Lightning ) plus une prise d’alimentation CA USB-C.Option 3: Les câbles peuvent avoir un connecteur USB-C ou un connecteur propriétaire à l’extrémité de l’appareil. Les fabricants qui choisissent d’utiliser un connecteur propriétaire doivent inclure une fiche d’alimentation CA USB-C dans la boîte (Apple fournit une fiche d’alimentation CA USB-C, mais le «iPhone» peut continuer d’avoir un connecteur Lightning).Option 4: Tous les connecteurs à l’extrémité de l’appareil et sur la prise d’alimentation CA doivent avoir une interopérabilité USB-C (Apple doit fabriquer des chargeurs USB-C).Option 5: Tous les connecteurs à l’extrémité de l’appareil doivent être USB-C et les fabricants doivent inclure une nouvelle fiche d’alimentation CA de 15 W + à charge rapide (Apple doit créer une fiche d’alimentation compatible USB-PD) .En considérant la recharge sans fil comme une solution potentielle, la Commission a conclu qu’il s’agissait d’une «technologie naissante» avec une efficacité énergétique d’environ 60%, tandis que les technologies câblées ont une efficacité proche de 100%.

Dans l’ensemble, l’analyse d’impact de la Commission suggère que l’approche la plus efficace serait de poursuivre l’option 1 (connecteurs communs) en combinaison avec l’option 4 (alimentation électrique externe interopérable). Si la Commission acceptait cette recommandation, Apple ne serait plus en mesure de fabriquer de nouveaux appareils mobiles utilisant son connecteur Lightning propriétaire. Il reste à voir si la Commission accepte la recommandation de son analyse d’impact et la consacre dans le droit de l’UE.

L’initiative peut-elle fonctionner?

L’initiative de l’UE vise à limiter la fragmentation des solutions de recharge sur le marché sans entraver l’innovation technologique future. En standardisant les chargeurs, il espère baisser les prix et augmenter la qualité, réduisant ainsi la présence de chargeurs contrefaits et augmentant la sécurité des utilisateurs.

Il s’attend également à une réduction / minimisation des déchets électroniques, en réduisant la nécessité d’acheter différents types de chargeurs et en donnant la possibilité de réutiliser ceux déjà possédés. Cela augmenterait également la commodité des consommateurs, fait valoir l’analyse d’impact, car les utilisateurs seraient en mesure de recharger non seulement les téléphones mobiles “, mais potentiellement également d’autres appareils portables avec un câble (et chargeur) commun, ainsi que la possibilité de conserver les chargeurs existants. et l’achat de téléphones portables sans chargeurs à un prix inférieur. ”

On ne sait pas si des modifications qu’Apple pourrait devoir apporter pour se conformer à la réglementation européenne seront également apportées sur d’autres marchés à travers le monde, pour des raisons financières ou pratiques. Quoi qu’il en soit, quelle que soit la législation proposée, tout indique que la position d’Apple restera ferme et qu’elle continuera de faire pression contre l’intention de l’UE de réglementer le marché.

“Nous ne pensons pas qu’il y ait lieu de réglementer étant donné que l’industrie est déjà en train d’utiliser l’USB de type C via un connecteur ou un câble”, a déclaré Apple à la suite du récent vote parlementaire. “Cela inclut l’adaptateur secteur USB-C d’Apple qui est compatible avec tous les appareils ‌iPhone‌ et ‌iPad‌. Cette approche est plus abordable et pratique pour les consommateurs, permet de charger une large gamme de produits électroniques portables, encourage les gens à réutiliser leur chargeur et permet pour l’innovation. “

.