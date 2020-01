L’UE veut rendre obligatoires les ports USB-C sur les smartphones

L’USB-C est plus ou moins une norme en 2020. Les smartphones comme le Pixel 4 l’accompagnent, les iPads d’Apple l’ont adopté et même les ordinateurs portables sont alimentés par des ports USB-C. Pourtant, alors qu’il est partout, ce n’est pas entièrement omniprésent. Certains appareils bas de gamme de marques aussi connues que Huawei et Nokia sont toujours livrés avec des ports micro-USB. Ainsi, bien que ce soit une norme sur tous les produits phares, il n’a pas atteint le point de saturation où l’UE est satisfaite.

Le bloc avait fait pression en faveur de l’établissement d’une norme de charge commune qui conviendrait à “tous les téléphones mobiles, tablettes, lecteurs de livres électroniques et autres appareils portables” en 2014, et a adopté une politique consistant à pousser doucement les dirigeants de l’industrie vers l’adoption de l’USB-C. Nous sommes maintenant en 2020 et la politique n’a pas été entièrement couronnée de succès.

“L’approche de la Commission consistant à” encourager “l’industrie à développer des chargeurs communs n’a pas atteint les objectifs des colégislateurs. Les accords volontaires entre les différents acteurs de l’industrie n’ont pas donné les résultats escomptés”, a déclaré l’UE. La mesure visait à réduire les déchets électroniques, les chargeurs produisant 51 000 tonnes de déchets par an.

Alors que les smartphones comme le Samsung Galaxy Note 10 et le OnePlus 7 Pro sont plus populaires et visibles, ce sont d’autres smartphones bas de gamme qui conduisent et dominent le marché en raison de leur faible coût.

Le P-Smart 2019 de Huawei et le Nokia 3.2 se vendront en quantités suffisamment élevées pour qu’ils conservent le Micro-USB en vie pendant des années. Le Redmi 7A de XIaomi, l’un des téléphones les plus vendus en 2019, est également équipé d’un port micro-USB. Cela ne tient même pas compte de l’industrie des câbles de remplacement qui servira également à générer plus de déchets lorsque les utilisateurs achèteront des pièces de rechange et remplaceront les câbles défectueux.

Dans cette perspective, il n’est pas étonnant que l’UE envisage d’adopter des mesures plus contraignantes.

