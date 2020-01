L’UE veut standardiser les ports de recharge des smartphones

Les législateurs de l’Union européenne discuteront de la question de savoir si les ports de chargement des smartphones doivent être standardisés par les entreprises technologiques.

Port standard

En 2014, l’UE a appelé à la création d’un chargeur commun dans le cadre de la directive sur les équipements radio. Mais les efforts n’ont pas été à la hauteur des objectifs de la législation et maintenant les députés veulent des mesures contraignantes.

En ayant un port standardisé sur tous les appareils, l’objectif est de réduire les déchets et d’augmenter la commodité. Les ports proposés par les législateurs incluent USB-C, Micro USB et le port Lightning d’Apple.

En parlant d’Apple, la société a déclaré l’année dernière que la réglementation dans ce domaine “gèlerait l’innovation” et serait nocive pour l’environnement, et “perturberait inutilement les clients”.

Plus d’un milliard d’appareils Apple ont été expédiés à l’aide d’un connecteur Lightning en plus de tout un écosystème de fabricants d’accessoires et d’appareils qui utilisent Lightning pour servir nos clients collectifs. Nous voulons nous assurer qu’aucune nouvelle législation n’entraînera l’envoi de câbles ou d’adaptateurs externes inutiles avec chaque appareil, ni ne rendra obsolètes les appareils et accessoires utilisés par des millions d’Européens et des centaines de millions de clients Apple dans le monde.

Apple pourrait également choisir de renoncer au port et de rendre les futurs iPhones entièrement sans fil. Ou du moins c’est ce que suggèrent certaines rumeurs.

