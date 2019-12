L'ultime serrure intelligente d'août est en baisse à son prix le plus bas jamais enregistré en ce moment – .

August fabrique actuellement différents modèles de serrures intelligentes, et vous ne pouvez vraiment pas vous tromper, quel que soit celui que vous choisissez. Si vous cherchez beaucoup sur le verrou haut de gamme de l'entreprise, il est maintenant temps d'appuyer sur la gâchette. La grande vente de fin d'année d'Amazon comprend un accord tueur qui réduit le pont Wi-Fi Smart Lock Pro + Connect de 280 $ à seulement 149,99 $, et son plus bas historique. Ce prix ne sera cependant pas là très longtemps, alors assurez-vous d'en acheter un en vente pendant que vous le pouvez.

Voici les principaux détails de la page du produit:

Fonctionne avec Alexa pour le contrôle vocal (appareil Alexa vendu séparément); Nécessite 110 à 240 Volts

Contrôlez et surveillez votre porte de n'importe où. Verrouillez et déverrouillez votre porte, contrôlez l'accès sans clé et suivez qui va et vient, le tout depuis votre téléphone

Assurez-vous que vous êtes en sécurité avec Door Sense. Seul August a Door Sense pour vous dire si votre porte est bien fermée et verrouillée

Sachez toujours qui va et vient. Suivez l'activité à votre porte avec un flux d'activité 24/7 et nécessite des smartphones iOS (9.0 ou supérieur) ou Android (5.0 ou supérieur)

Conservez votre serrure et vos clés existantes. Se fixe facilement à votre pêne dormant existant; utilisez vos clés existantes à tout moment

Se verrouille automatiquement derrière vous et se déverrouille à l'approche. L'installation de rénovation fonctionne avec la plupart des pênes dormants monocylindres standard

Installation simple et bricolage. Installez en environ 10 minutes avec juste un tournevis

Parlez simplement pour verrouiller votre porte. Dites à Alexa, Siri ou à l'Assistant Google de contrôler votre August Smart Lock Pro + Connect

Produit domestique certifié Z Wave Plus. Fonctionne avec Z Wave, la principale technologie sans fil pour les produits de sécurité et de contrôle domestique. Fonctionne avec l'application gratuite d'août

Remarque: Reportez-vous au PDF intitulé «Autre contenu» ci-dessous pour les détails de compatibilité du produit et du manuel d'installation avant utilisation

