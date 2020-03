Luminar 4 est le meilleur Luminar à ce jour

Dr. Mac’s Rants & Raves

Épisode # 375

Je suis fan de l’éditeur de photos Luminar de Skylum (anciennement MacPhun) depuis des années. Lorsque j’ai examiné la première version de celui-ci en 2017, j’ai dit: «Luminar rend l’édition d’images facile et agréable; son interface s’adapte facilement à différents styles et niveaux de compétence; et, bien que cette partie soit strictement subjective, elle est à la fois réactive et belle. “

Lorsque j’ai examiné Luminar 3 à la fin de 2018, j’ai dit: «Une autre de ses fonctionnalités de signature sont les filtres alimentés par l’intelligence artificielle (IA). L’AI Sky Enhancer, par exemple, fait un travail spectaculaire pour rendre le ciel magnifique en quelques secondes. Cela fonctionne incroyablement bien sur presque toutes les photos qui incluent le ciel. Il existe également un filtre Sun Ray qui utilise l’IA pour ajouter des rayons de réfraction d’aspect réaliste aux sources de lumière et personnaliser leur apparence. Ensuite, il y a le filtre AI Accent, qui utilise l’IA pour analyser la photo et appliquer les améliorations appropriées en fonction de son contenu et de sa composition. C’est génial. Il fait ce que vous souhaitez que l’outil Auto-Enhance (baguette magique) dans l’application Photos d’Apple fasse et plus encore. “

Tout cela et plus encore dans Luminar 4…

Vous serez ravi de savoir que la dernière version, Luminar 4, possède toutes ces choses que j’aimais tant dans les versions précédentes, ainsi que plusieurs nouvelles fonctionnalités étonnantes.

Une nouvelle fonctionnalité que j’ai passé des heures à expérimenter s’appelle AI Sky Replacement. Alors que la version précédente avait AI Sky Enhancement (tout comme la version 4), le nouveau remplacement AI Sky le porte à un autre niveau en remplaçant intelligemment le ciel entier par des options prédéfinies comme Blue Sky, Bright Blue Sky, Dramatic Sky et Dramatic Sunset, Sunset Nuages, nuit étoilée et autres. L’effet est magique et peut transformer une image moyenne en un spectacle en un temps record. Et c’est fascinant de transformer totalement le ciel entier en un clic.

Suppression d’objets simplifiée

La suppression d’objets est une autre force de Luminar 4. Faites simplement glisser les parties de l’image que vous souhaitez effacer – par exemple, un poteau de téléphone qui gâche une photo par ailleurs parfaite – et Luminar efface intelligemment le poteau, remplissant parfaitement l’espace vide de manière transparente avec tout ce qui se trouve en arrière-plan. De nombreux programmes graphiques offrent des fonctionnalités similaires, mais Luminar 4 est simple à utiliser et remplit l’espace effacé moins visiblement que beaucoup d’autres.

Ensuite, il y a l’AI Skin Enhancer, qui améliore rapidement et facilement le teint des portraits en le lissant et en éliminant automatiquement les imperfections tout en préservant les pores, la texture et les cheveux. Si vous avez eu du mal à obtenir les tons chair juste dans vos portraits, vous trouverez AI Skin Enhancer et son effet compagnon AI Portrait Enhancer (pour plusieurs visages sur une seule photo) faire le travail rapidement et facilement.

Il y a beaucoup plus à aimer à propos de Luminar 4. J’adore que ce soit à la fois une application autonome et un plug-in pour Apple Photos, Aperture (interrompu), Adobe Photoshop et Adobe Lightroom.

Luminar 4 permet d’améliorer et d’améliorer rapidement et facilement vos photos. Téléchargez la version d’essai gratuite et voyez à quel point cela peut être facile.