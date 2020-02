L’un de nos jeux PS4 et Xbox One préférés a baissé à 14,99 $ – .

La PS4 et la Xbox One n’apprécient pas la Nintendo Switch, où les jeux de renom sont rares et il est donc pratiquement impossible de les manquer. Beaucoup de grands développeurs créent des jeux géniaux pour les consoles Sony et Microsoft, et les nouvelles versions passent tout le temps. Dans cet esprit, il est facile de comprendre si vous l’avez manqué lorsque Hitman 2 est sorti il ​​y a quelque temps. Si vous l’avez fait, c’est maintenant votre chance de découvrir ce jeu génial car il est en vente pour seulement 14,99 $ sur PlayStation 4 ou Xbox One!

Voici quelques informations supplémentaires sur la page du produit:

Faites du monde votre arme. Devenez l’agent 47 et démantelez l’insaisissable milice du client Shadow. Pensez mortellement en parcourant le monde pour abattre vos cibles dans 6 nouveaux environnements de bac à sable, improvisez chaque assassinat et explorez le versement le plus avancé de la franchise à ce jour. Bonus de pré-achat: accès instantané à Hit Man: Sniper Assassin. Le titre a été évalué à 17 ans et plus, sang, violence intense, langage vulgaire, consommation de drogues et d’alcool. Action de genre.

Improvisez des hits plus gros, meilleurs et plus meurtriers que jamais

Suivez vos cibles dans 6 nouveaux endroits exotiques

Pour éliminer le client fantôme insaisissable, vous devez d’abord découvrir son passé

Accédez d’abord à la franchise comme le tout nouveau mode d’assassin Sniper coopératif

Source de l’image: Joeri Mostmans / Shutterstock

