L’un des aspirateurs robots Roomba les plus populaires de tous les temps ne coûte que 217 $ en ce moment – .

Si vous pensez que vous devez passer un bras et une jambe pour mettre la main sur un impressionnant aspirateur robot Roomba, vous êtes en magasin pour une agréable surprise vendredi. L’aspirateur robot iRobot Roomba 614 est l’un des modèles Roomba les mieux évalués de tous les temps. Il est puissant, il gère les poils d’animaux sans aucun problème, et c’est un modèle auto-chargé, donc il reviendra à sa station d’accueil pour s’allumer chaque fois que la batterie est faible. Le modèle 614 n’est pas le seul Roomba en vente en ce moment – vous pouvez économiser 200 $ sur l’incroyable Roomba i7 + qui se vide en fait – mais à seulement 217 $ sur Amazon, vous ne trouverez pas un Roomba plus abordable qui se trouve à proximité de ce bien.

Aspirateur Robot iRobot Roomba 614

Le système de nettoyage en 3 étapes détache, soulève et aspire la saleté, la poussière et les cheveux des sols durs et des tapis.

Les brosses multi-surfaces doubles fonctionnent ensemble pour absorber la poussière, la saleté et les gros débris; La tête de nettoyage à réglage automatique adapte automatiquement sa hauteur pour nettoyer efficacement les tapis et les sols durs

Les capteurs brevetés Dirt Detect alertent Roomba pour travailler plus fort sur les zones concentrées de saleté, telles que les zones à fort trafic de votre maison

Suite complète de capteurs permettant de naviguer intelligemment sous et autour des objets et des meubles du robot pour aider à nettoyer en profondeur vos sols

La brosse de balayage des bords est spécialement conçue à un angle de 27 degrés pour balayer les débris des bords et des coins

Fonctionne jusqu’à 90 minutes avant de se connecter et de se recharger automatiquement.

Comprend la navigation intelligente Roomba Essentials, la tête de nettoyage à réglage automatique, fonctionne sur les tapis et les sols durs

Aspirateur robot iRobot Roomba i7 + (7550) avec élimination automatique de la saleté

Vides seuls: vous n’avez pas à penser à passer l’aspirateur pendant des mois à la fois; Élimination automatique de la saleté Clean Base avec sac AllergenLock pour 60 jours de saleté, poussière et cheveux

Aspiration de levage de puissance: délivre 10 fois la puissance d’air pour de meilleures performances de ramassage; Le système de nettoyage Premium en 3 étapes nettoie la saleté et les poils d’animaux que vous voyez et les allergènes et la poussière que vous ne voyez pas; (Par rapport à la série Roomba 600)

Cartographie et mémorise intelligemment plusieurs plans d’étage pour nettoyer toute votre maison; La technologie iAdapt 3.0 brevetée avec navigation vSLAM capture activement des milliers de mesures précises chaque milliseconde pour optimiser la couverture

Mapper la cartographie intelligente permet au robot d’apprendre, de cartographier et de s’adapter à votre maison, vous permettant de choisir les pièces à nettoyer et quand; Les zones interdites offrent un contrôle supplémentaire pour éviter activement les zones et les objets spécifiques de votre maison.

Idéal pour les maisons avec animaux domestiques; Les filtres haute efficacité et les sacs AllergenLock piègent 99% du pollen, des moisissures et des acariens afin qu’ils ne s’échappent pas dans l’air

Brosses en caoutchouc uniques à surfaces multiples: ne vous emmêlez pas avec les poils d’animaux; Les brosses s’ajustent et se plient pour rester en contact constant avec les tapis et les sols durs

La technologie Imprint Link permet aux robots Roomba i7 + et Braava jet m6 de nettoyer automatiquement en séquence: passer l’aspirateur puis le nettoyer

«Roomba, nettoie ma cuisine»; Personnalisez et contrôlez la façon dont vous nettoyez avec l’application iRobot HOME, Alexa ou l’Assistant Google et pour toute question relative au produit, contactez-nous sur: [1-877-855-8593]

Contenu de la boîte: 1 aspirateur robot Roomba i7 +, 1 élimination automatique de la saleté de base propre, 2 sacs d’élimination de la saleté, 1 cordon nord-américain, 1 filtre à très haute efficacité, 1 brosse latérale supplémentaire

IRobot ne certifie pas la qualité ou l’authenticité des produits achetés auprès de revendeurs non autorisés sur Amazon, et ne couvrira pas les réclamations, ne fournira pas de service ou n’offrira pas de remplacement pour les produits achetés auprès de ces vendeurs

