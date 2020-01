L’un des chasseurs d’exoplanètes de la NASA est devenu silencieux – .

La NASA a beaucoup de matériel de haute technologie qui circule dans l’espace en ce moment, mais l’un des chasseurs d’exoplanètes de la taille d’une pinte de l’agence spatiale semble être devenu sombre. Dans un article publié par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, le groupe explique que son satellite ASTERIA n’a pas renvoyé les tentatives de le contacter depuis environ un mois maintenant.

ASTERIA est un petit satellite capable d’observer de très grandes choses. Le vaisseau spatial a été envoyé en orbite terrestre à la fin de 2017 et il a passé plusieurs mois à étudier les étoiles à proximité pour les changements de leur luminosité. Ces baisses de luminosité sont les signes révélateurs qu’une planète tourne autour de ces étoiles.

Une grande partie du matériel de chasse aux exoplanètes de la NASA est gros et costaud, mais la mission ASTERIA a prouvé que repérer des indices d’exoplanètes est en effet possible en utilisant des appareils beaucoup plus petits. Les CubeSats, qui n’ont que la taille d’une mallette, sont plus faciles à déployer que leurs homologues plus grands, et ASTERIA a montré que les CubeSats peuvent faire de bons chasseurs de planète.

“Le projet ASTERIA a obtenu des résultats remarquables au cours de sa mission principale de trois mois et de sa mission prolongée de près de deux ans”, a déclaré Lorraine Fesq du Jet Propulsion Laboratory de la NASA dans un communiqué. “Bien que nous soyons déçus d’avoir perdu le contact avec le vaisseau spatial, nous sommes ravis de tout ce que nous avons accompli avec cet impressionnant CubeSat.”

Les ingénieurs de JPL prévoient de continuer à tenter de contacter ASTERIA pendant encore quelques mois. Si le vaisseau spatial refuse de répondre après mars 2020, la NASA sera obligée de débrancher, mais cela ne signifie pas que la mission a été un échec. En fait, il est considéré comme un énorme succès et pourrait conduire à davantage de chasseurs d’exoplanètes CubeSat à l’avenir.

