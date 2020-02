L’un des meilleurs aspirateurs robots que nous ayons jamais testés est actuellement à 159,99 $ – .

Nous avons testé des dizaines d’aspirateurs robots au fil des ans et nous avons une liste de favoris que nous recommandons plus que tout autre modèle. Au sommet de la liste se trouve le robot aspirateur iRobot Roomba i7 + avec élimination automatique de la saleté, un robot aspirateur haut de gamme avec des performances et des fonctionnalités inégalées. Ce Roomba haut de gamme ramasse la saleté, la poussière et les poils d’animaux comme si de rien n’était grâce à une excellente conception de brosse et une aspiration 10 fois plus forte que les modèles Roomba d’entrée de gamme.

C’est très bien, mais la meilleure chose à propos du Roomba i7 + est ce qui se passe lorsque son bac à poussière interne est plein. Lorsque cela se produit sur la plupart des robots aspirateurs, ils cessent de fonctionner jusqu’à ce que vous les vidiez manuellement afin qu’ils aient de l’espace pour aspirer plus de saleté. Mais ce n’est pas ce qui se passe avec ce superbe Roomba. Au lieu de cela, il revient à une station de charge spéciale avec un mécanisme intégré qui permet au i7 + de se vider. C’est fou comme ça?! Ce modèle peut fonctionner pendant des mois sans que vous ayez à y penser. C’est génial, mais c’est aussi extrêmement cher avec un prix de détail de 1 000 $.

Le Roomba i7 + est en vente en ce moment sur Amazon pour 799 $, ce qui est une remise énorme et une valeur formidable. C’est aussi beaucoup trop cher pour la plupart des gens. Heureusement, Amazon propose actuellement un autre accord sur un autre aspirateur robot qui se trouve près du haut de notre liste de favoris, et il est beaucoup plus abordable que le i7 +. En fait, vous pouvez littéralement par cinq d’entre eux pour le prix d’un Roomba i7 +… même lorsque le modèle Roomba est en vente!

La marque de maison intelligente Anker eufy est depuis longtemps parmi les meilleures du secteur en matière d’aspirateurs robots. La société propose un tas de modèles différents qui sont tous d’une grande valeur, mais il y en a un en particulier que nous aimons vraiment: le robot aspirateur eufy BoostIQ RoboVac 11S. Il est agréable et compact, mais il a toujours une belle grosse poubelle, et il est délicieusement silencieux malgré une forte aspiration de 1300 Pa. La durée de vie de la batterie est solide, elle fonctionne sur les tapis à poils ras ainsi que sur les sols durs, et elle prend même en charge Alexa pour que vous puissiez utiliser des commandes vocales pour la contrôler. Il a environ 9000 notes 5 étoiles sur Amazon et si vous en obtenez un maintenant alors qu’il est en vente avec une remise importante, vous ne paierez que 159,99 $.

