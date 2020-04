L’un des meilleurs jeux «Pac-Man» est gratuit sur PS4, Xbox One et PC – .

Bandai Namco offre gratuitement Pac-Man Championship Edition 2.

Pac-Man Championship Edition 2 est sorti sur PS4, Xbox One et PC en 2016, puis a été porté sur le Switch en 2018, mais seules les versions PS4, Xbox One et PC sont gratuites.

À ce stade, il y a incontestablement suffisamment de films, d’émissions, de jeux, de services de streaming et de chaînes YouTube pour divertir la plupart d’entre nous jusqu’à la disparition de cette nouvelle pandémie de coronavirus, mais nous ne refuserons jamais plus de choses gratuites. En tant que tel, nous avons pensé que ce serait une bonne idée de vous orienter vers Pac-Man Championship Edition 2, que le développeur Bandai Namco a rendu gratuit sur PS4, Xbox One et PC du 24 avril au 10 mai.

Vendredi, Bandai Namco a partagé une annonce sur son site Web discutant de ses plans pour répondre à COVID-19:

Les gens du monde entier font leur part pour changer leur vie et leur style de travail afin de lutter contre la pandémie de COVID-19. Chez BANDAI NAMCO Entertainment, nous avons mis en œuvre des initiatives pour soutenir et protéger la santé de nos employés, de leurs familles et amis, ainsi que de nos clients, fournisseurs et nos communautés. Avec l’aide et la coopération des employés de notre organisation mondiale, nous avons préparé et mis en place des conditions de travail à distance dans nos bureaux à travers le monde. Nous tenons à remercier tout le monde pour leurs contributions individuelles en restant à la maison pour aider à aplanir la courbe et à assurer la sécurité de chacun. Nous voudrions également exprimer notre gratitude la plus sincère à ceux qui travaillent dans le domaine médical et qui sont en première ligne face à la lourde tâche de garder la pandémie sous contrôle. Bien que divers efforts de secours soient en cours, en tant que fournisseur de divertissement, BANDAI NAMCO Entertainment prévoit également de prendre des mesures pour servir nos fans. Notre vision est de suivre notre slogan mot pour mot et de fournir – «plus de plaisir pour tout le monde». Nous nous efforçons de fournir un divertissement que tout le monde peut apprécier dans l’espoir que nous puissions apporter des sourires et des rires aux joueurs de jeux vidéo du monde entier pendant cette période difficile.

Une partie de cette vision consiste à offrir gratuitement le jeu Pac-Man 2016 bien reçu.

«Nous enverrons notre ambassadeur de bonne volonté bien-aimé, PAC-MAN, chez tous en rendant PAC-MAN Championship Edition 2 disponible gratuitement à partir du – 24 avril 2020 à 10 h 00 HAP jusqu’au 10 mai 2020 à 10 h 00 PDT« – pour la PlayStation 4, la Xbox One et les PC via STEAM », a expliqué Bandai Namco sur son site Web. “Grâce à ce cadeau gratuit à durée limitée, nous espérons apporter du plaisir dans tous les foyers du monde entier.”

Voici tous les liens dont vous avez besoin en fonction de la plateforme sur laquelle vous souhaitez installer le jeu:

N’oubliez pas, Pac-Man Championship Edition 2 est uniquement disponible gratuitement jusqu’à 10 h 00, heure du Pacifique, le 10 mai, alors agissez rapidement.

