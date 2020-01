L’un des meilleurs téléphones que vous pouvez acheter coûte moins de 500 $, alors pourquoi dépensons-nous le double?

Source: Jerry Hildenbrand / Android Central

Chacun a une raison différente d’acheter le téléphone qu’il a choisi. J’utilise un téléphone Pixel parce que je n’aime pas donner mes informations à tout le monde et valoriser les mises à jour de sécurité sur tout. (Et parce que BlackBerry Mobile semblait cesser de s’inquiéter.) Mais si vous êtes le type de personne qui veut simplement le meilleur matériel que l’argent puisse acheter, vous vous trompez probablement.

Levez la main si vous avez déjà utilisé un téléphone d’une entreprise comme Xioami. Maintenant, je ne vois vraiment aucune main levée parce que je n’ai pas piraté toutes vos webcams, mais j’ai une très bonne idée basée sur les chiffres de vente, les statistiques de notre site Web et les tendances de Google que très peu d’entre vous sont les élever.

Certains téléphones incroyables sont sortis en Asie et n’ont jamais frappé les États-Unis. Heureusement, le Red Magic 3S est une exception.

Maintenant, gardez la main levée si vous avez aimé ce téléphone de Xiaomi et que vous l’utilisez peut-être encore. La plupart de ces mains seront toujours levées, car Xiaomi fabrique des téléphones avec un matériel incroyable et ne facture pas 1000 $ pour eux. Je suis allé à la recherche d’un téléphone parce que je voulais un téléphone bon marché avec un grand écran pour regarder Netflix pendant mes nuits blanches (je suis un insomniaque chronique), j’ai donc frappé notre éditeur de téléphone mondial Harish Jonnalagadda. S’il y a quelque chose que vous devez savoir sur ces téléphones absurdement bons d’Asie, vous devriez faire de même.

Donc j’utilise le Nubia Red Magic 3S depuis quelques nuits, et je dois le dire à haute voix – pourquoi diable cette chose n’est-elle pas vendue partout? C’est de loin le téléphone le plus rapide avec le meilleur matériel que j’ai jamais touché. C’est même refroidi à l’eau. WTF? ¯_ (ツ) _ / ¯

Je connais la réponse – le marketing. Vous connaissiez aussi la réponse, même si vous ne saviez pas que vous le saviez. Avez-vous déjà entendu parler du Nubia Red Magic 3S? Probablement pas. Mais vous avez entendu parler du Samsung Galaxy Note 10+, car Samsung et ses partenaires opérateurs s’assurent que vous en entendiez parler. C’est l’un des meilleurs téléphones que vous pouvez acheter, alors pourquoi ne pas vous en assurer, non?

Oui, l’appareil photo est au mieux meh.

Il y a une autre raison qui importera à beaucoup de gens et c’est la caméra. Une bonne partie des utilisateurs de smartphones veulent le meilleur appareil photo qu’un téléphone puisse offrir, et le Red Magic 3S ne s’en approche même pas. Mais pour beaucoup d’autres personnes, le processeur Snapdragon 855+ “gaming”, le watercooling, la batterie de 5 000 mAh et l’écran AMOLED de 6,7 pouces à 90 Hz comptent tout autant. Pour tous ceux qui ne sont pas dans les chiffres ou les caméras – il a un prix de 479 $. Et un capteur d’empreintes digitales approprié à l’arrière du téléphone où il appartient.

Côté logiciel, les choses sont à la fois jolies et laides. Il possède une interface qui vous rappellera instantanément un téléphone Pixel ou Motorola avec très peu de changements par rapport à Android “pur”. Il fonctionne également toujours sur Android 9.0 Pie. Je garde juste la position désactivée car je ne vais pas utiliser cette bête pour la navigation, donc je peux y faire face. Vous pourriez vous sentir différemment.

En savoir plus: Nubia Red Magic 3S: le meilleur téléphone de jeu à moins de 500 $ que vous pouvez acheter aux États-Unis

Mais ce logiciel vole littéralement. Avec le système de refroidissement gardant les cœurs du processeur et fonctionnant à pleine inclinaison quand ils doivent l’être, la batterie géante qui se produit plus souvent et l’affichage à 90 Hz, l’interface est plus rapide que votre doigt. Si vous avez tous essayé un téléphone OnePlus, vous savez ce qu’il ressent plus rapidement qu’un téléphone similaire de Samsung ou Google. C’est plus rapide. Beaucoup plus vite.

Ce téléphone est plus rapide que vous.

Je pense que nous comprenons tous pourquoi des téléphones comme le Pixel 3a existent – vous n’avez pas besoin du meilleur matériel pour faire la plupart des choses que nous faisons avec un téléphone. Tout ce dont vous avez besoin est un bon ensemble global et un marché. Il s’avère que la même chose peut être dite pour les personnes qui faire besoin du niveau fou de matériel que vous pouvez également trouver dans les derniers superphones phares.

Si vous avez envie du meilleur matériel et de 479 $ à dépenser, faites-vous plaisir et essayez-le. Je pense que vous aimerez vraiment ce que vous voyez et que vous ne dépenserez plus jamais 1000 $ sur un téléphone.

