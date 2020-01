L’une des fonctionnalités les plus attendues du Galaxy S20 Ultra n’est peut-être pas si impressionnante – .

Le Galaxy S20 de Samsung est l’un des téléphones les plus attendus de 2020. Le fabricant sud-coréen de smartphones a programmé un événement de presse pour le 11 février, confirmant les récentes fuites selon lesquelles le lancement du S20 aurait lieu plus tôt que prévu. Samsung cherche à mettre autant de distance que possible entre ses nouveaux téléphones et tous les combinés qui seront dévoilés au MWC quelques semaines plus tard.

Mais tous les secrets ont déjà été gâtés, donc plus tôt Samsung dévoile le téléphone, mieux c’est. Cette semaine seulement, il y a eu plusieurs fuites importantes sur la série Galaxy S20, dont une que nous sommes sur le point de partager. Cependant, ce nouveau rapport en provenance de Corée semble indiquer que l’une des fonctionnalités très attendues de l’appareil photo Galaxy S20 pourrait ne pas être aussi révolutionnaire que prévu.

Plusieurs fuites ont indiqué que le Galaxy S20 Ultra serait le seul modèle S20 à recevoir un appareil photo périscope, ce qui peut améliorer considérablement le zoom optique. Nous avons vu de tels objectifs sur les appareils Huawei et Oppo dans le passé. Les mêmes fuites ont indiqué que le S20 Ultra serait capable d’un zoom hybride 100x fou, qui combine un zoom optique et numérique. D’autres rapports, quant à eux, affirmaient que l’objectif périscope du S20 prendrait en charge le zoom optique 10x.

Cela nous amène au dernier rapport de l’Elec. Selon la publication, le Galaxy S20 obtient un module de caméra périscope qui ne prendra en charge que le zoom optique 5x. Le rapport ne spécifie pas l’Ultra par son nom, mais tout ce que nous savons sur la gamme de Samsung nous dit que les S20 et S20 + standard n’auront pas de caméras périscopes.

Le rapport note que le même fournisseur qui a fourni des composants de lentilles périscopes à Oppo desservira Samsung et prévoit de travailler avec Huawei et Vivo cette année. L’an dernier, Huawei a présenté son propre objectif périscope à zoom 5x avec le P30 Pro. Ce combiné prend en charge le zoom numérique 50x.

Dans un tweet récent, le célèbre initié Ice Universe de Samsung a dévoilé la prochaine guerre des caméras entre le S20 Ultra et le P40 Pro et a dévoilé les capacités de zoom attendues des différents objectifs à bord des deux appareils:

La guerre entre les “télescopes” en 2020

S20 Ultra:

48MP IMX586 5X

Pixel recadrage 12MP 10X

Zoom 100X

P40 Pro:

8MP IMX520 10X

?

– Univers de glace (@UniverseIce) 17 janvier 2020

Il revendique un zoom 5x, 10x et 100x pour le Galaxy S20 Ultra, ce dernier étant le zoom numérique. Ce tireur de 48 mégapixels avec zoom 5x est-il l’appareil photo périscope? Pas si vite! Max Weinbach, un leaker différent, connu pour ses révélations S20, a déclaré il y a quelques jours que la caméra 48 mégapixels prend en charge le zoom optique 10x:

Le S20 Ultra 5G va conserver l’emplacement pour carte SD. Prise en charge jusqu’à 1 To.

Il sera également disponible en 128 Go / 256 Go / 512 Go et aura une option de 12 Go et 16 Go de RAM.

108MP principal, 48MP 10x optique, 12MP ultra large.

Batterie 5000 mAh avec option 45W de charge rapide. 0 à 100% en 74 min.

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 13 janvier 2020

L’appareil photo sera l’un des principaux arguments de vente de l’Ultra, de sorte que les spécifications de cet appareil photo périscope importeront clairement, étant donné que le P40 Pro utilisera la même technologie. Nous devrons simplement attendre pour apprendre la vérité.

