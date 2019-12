L'une des imprimantes sans fil les plus populaires d'Epson ne coûte que 50 $ aujourd'hui, et elle arrive avant Noël – .

Il y a des tonnes d'offres en ce moment sur Amazon qui vous permettent d'obtenir des produits chauds à temps pour offrir en cadeau de Noël, et vous pouvez trouver certains des meilleurs ici sur la page des offres de dernière minute d'Amazon. Bien sûr, vous pouvez également obtenir de bonnes affaires pour vous-même livrées à votre porte avec une livraison Prime gratuite le lendemain. Au lieu de continuer à maudire votre vieille imprimante minable à chaque fois que vous devez imprimer une étiquette d'expédition de retour, profitez-en pour mettre à niveau. Amazon vend l’imprimante couleur sans fil Epson Expression Home XP-4100 avec scanner et copieur pour seulement 49,99 $ aujourd’hui, ce qui est un prix très bas pour l’un des modèles les plus populaires d’Epson.

Voici plus d'informations sur la page du produit:

Cette imprimante est conçue pour être utilisée uniquement avec des cartouches Epson, et non avec des cartouches ou de l'encre tierces; Les cartouches décrites comme compatibles, remises à neuf, rechargées ou rechargeables peuvent ne pas fonctionner correctement ou pas du tout; Voir la description du produit pour plus de détails

Économisez du temps et du papier avec l'impression recto verso automatique

Configuration et navigation simples haute résolution 2. LCD couleur 4 pouces pour imprimer, copier et numériser facilement

Solution sans fil complète, imprimez facilement depuis iPad, iPhone, tablettes Android et smartphones (1); comprend Wi Fi Direct (3)

Les cartouches d'encre individuelles abordables remplacent uniquement la cartouche épuisée

Impression mains libres activée par la voix (2) pour imprimer une variété de projets et de documents, y compris vos listes de tâches et de courses

Encre Clarian sèche instantanée pour des photos et des documents touchables

Petite taille, grande performance compacte, conception peu encombrante pour la maison ou le bureau

Rechargez le papier moins souvent Bac d'alimentation de 100 feuilles

Numérisez et partagez facilement avec un logiciel bonus pour numériser automatiquement vers le cloud (4)

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

. (tagsToTranslate) offres .