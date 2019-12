L'une des meilleures barres de son de Vizio est en baisse à 81 $ sur Amazon – .

Vizio fabrique des barres de son compactes fantastiques qui offrent un son presque aussi bon que les modèles pleine grandeur, mais pour 80 $ ou 90 $ au lieu de 150 $. Cependant, avec la grande vente de fin d'année d'Amazon, vous pouvez obtenir le meilleur des deux mondes – le son complet d'une barre de son de 38 pouces au prix d'un modèle compact! La barre de son VIZIO SB3820-C6 38 pouces 2.0 canaux est disponible dès maintenant sur Amazon pour 81,17 $, et il pourrait être la meilleure offre de barre de son sur Internet en ce moment. Vérifiez-le certainement.

Voici le scoop de la page produit:

100 dB de remplissage de la pièce, son cristallin avec moins de 1% de distorsion harmonique totale

Les modules Deep Bass fournissent des basses supplémentaires sans avoir besoin d'un caisson de basse externe

Le Bluetooth intégré vous permet de perdre les câbles et d'écouter votre musique d'un simple toucher du doigt

Élégant et compact, le complément parfait à tout téléviseur HD de petite à moyenne taille; Installation: Dessus de table et mural

Audio haut de gamme avec Dolby Digital, DTS Studio SoundTM, DTS Tru VolumeTM, DTS TruSurroundTM.Séquence de la barre de son: 60 hertz, 19 kilohertz; Installation: Dessus de table et mural

Niveau de pression acoustique mesuré à l'aide d'un bruit rose à 1 mètre, pondéré en C. Distorsion harmonique totale calculée comme mesure électrique de la distorsion de l'amplificateur

