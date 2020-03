L’une des meilleures nouvelles fonctionnalités de Google Maps est enfin déployée pour davantage d’utilisateurs – .

Les utilisateurs de Google Maps dans plusieurs pays signalent le déploiement d’une fonctionnalité très attendue, l’indicateur de limitation de vitesse.

La fonctionnalité a été publiée pour la première fois l’année dernière, mais tous les marchés où Google Maps est disponible ne l’ont pas.

Google a commencé à mettre à jour tranquillement Maps dans plusieurs pays d’Europe et d’Inde, rendant l’icône de limitation de vitesse visible à l’intérieur de l’application.

Aussi formidable que soit Google Maps, tous les utilisateurs ne peuvent pas profiter des nouvelles fonctionnalités de l’application en même temps, car ces mises à jour sont progressivement déployées pour de plus en plus de personnes. La version Android de Maps est toujours garantie d’obtenir les dernières mises à jour de Maps en premier, et certaines des nouvelles fonctionnalités pourraient ne jamais arriver sur iPhone. Mais même si vous êtes sur Android, vous ne pourrez pas nécessairement découvrir certaines des dernières innovations de Google Maps lorsqu’elles seront annoncées. Cela vaut pour une fonctionnalité que vous attendiez que Google inclue dans Maps depuis des années, une fonctionnalité qui a commencé à être déployée en 2019 pour les utilisateurs de certains pays: l’indicateur de limite de vitesse.

Alors que la plupart des applications de navigation disposent d’un indicateur de limite de vitesse à l’écran, Google Maps n’a obtenu son icône de limite de vitesse que l’année dernière. L’indicateur vous donne un petit coup de pouce si vous dépassez la limite de vitesse, et c’est certainement le type de fonctionnalité qui peut améliorer la sécurité pendant la conduite. La fonctionnalité était disponible sur d’autres applications de navigation ainsi que sur Waze, l’autre fonctionnalité de navigation populaire de Google, bien avant d’être transférée sur Maps.

Google n’a pas publié la fonctionnalité sur tous les marchés l’année dernière, et l’a même retirée dans certaines régions après l’avoir mise à la disposition des utilisateurs. On ne sait pas ce qui a provoqué la suppression en premier lieu, mais Google l’a ramené. Les utilisateurs de pays comme le Royaume-Uni ont été les premiers à noter que la fonctionnalité fonctionnait à nouveau, rapporte Android Police, mais d’autres marchés l’ont également reçue.

Les utilisateurs de Google Maps au Danemark, en France, en Inde, en Irlande, aux Pays-Bas et en Écosse ont vu l’indicateur de limite de vitesse apparaître sur l’écran de navigation, avec des rapports sur Twitter montrant des captures d’écran de celui-ci en action, comme vu ci-dessus. L’indicateur de limite de vitesse apparaîtra dans le coin inférieur gauche de l’écran Google Maps sur tous les téléphones, et il affichera un anneau rouge autour de la limite de vitesse lorsque vous aurez dépassé la limite de vitesse publiée.

Pour obtenir les avertissements de limitation de vitesse, il vous suffit d’exécuter la dernière version de Google Maps. Une fois la fonctionnalité prête pour votre pays, Google la mettra à la disposition de tous les utilisateurs de Maps. Si la fonctionnalité n’est pas disponible sur votre marché, vous devez continuer d’attendre. Il est probable que les indicateurs de limitation de vitesse seront bientôt disponibles pour tous les utilisateurs de Google Maps.

