L’Université de Santa Clara prend en charge l’iPhone et l’Apple Watch pour les identifiants sans contact

Les étudiants de l’Université de Santa Clara peuvent désormais ajouter leurs identifiants sans contact à Apple Wallet. Cela signifie qu’ils peuvent utiliser leur Apple Watch et leur iPhone à la place.

ID sans contact

Une fois qu’un étudiant ajoute son ID étudiant ACCESS dans Apple Wallet, les étudiants peuvent effectuer toute transaction, sur le campus ou hors campus, qui aurait nécessité la carte d’identité physique. L’Université de Santa Clara s’est associée à Apple et à Transact Mobile Credential pour ce programme. Robin Reynolds, vice-président associé pour les services auxiliaires:

Nous sommes heureux de pouvoir travailler en étroite collaboration avec Apple et Transact pour offrir à tous nos étudiants la facilité et la commodité d’utiliser uniquement l’iPhone ou la montre pour se déplacer sur et hors du campus.

En plus de la sécurité offerte par la possession d’une carte dans Apple Wallet, les informations d’identification de l’école sont également protégées par une authentification à deux facteurs.

Lectures complémentaires

[Apple Publishes White Papers on Mac Pro, Pro Display XDR]

[How to Take Screenshots and Record Your Screen on iPad With iOS 13]