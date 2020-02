L’US Space Force vient de réaliser pour la première fois un essai de missile à capacité nucléaire – .

L’armée américaine procède à des essais de missiles de façon assez régulière, et elle ne reçoit normalement pas beaucoup d’attention. Après tout, ce ne sont que des tests, et ils ne sont pas souvent très intéressants. Hier soir, le lancement d’essai de la base aérienne de Vandenberg en Californie était un peu différent.

Le lancement, qui comportait un missile balistique intercontinental à capacité nucléaire appelé Minuteman III, a été effectué par la 30e Escadre spatiale, qui fait maintenant partie de la nouvelle Force spatiale des États-Unis. C’est le premier test de ce type de la part de l’US Space Force et un signe que l’ordre de l’administration Trump de former la Space Force prend effectivement forme.

“Ce lancement marque un moment très spécial dans l’histoire de notre pays”, a déclaré le colonel Anthony Mastalir, commandant de la 30e Escadre spatiale, dans un communiqué. «Fournir le soutien de portée nécessaire pour faciliter ce lancement montre comment la Force spatiale continuera à soutenir et à s’intégrer dans la lutte commune pour assurer la sécurité nationale de notre pays.»

Les responsables du test ont noté que le test n’avait rien à voir avec un ou des événements spécifiques se produisant dans le monde en ce moment, et qu’il s’agissait simplement d’une mission de test de collecte de données. Le missile non armé a parcouru environ 4 200 milles en mer, pour finalement descendre près de l’atoll de Kwajalein, selon KTBS.

Nous ne sommes certainement pas au point où l’une des superpuissances du monde est sur le point de mener une guerre dans l’espace. Les satellites espions et les vaisseaux spatiaux peuvent donner aux forces militaires au sol un avantage significatif sur leurs ennemis aujourd’hui, mais une véritable bataille spatiale de style «Star Wars» est toujours fermement dans le domaine de la science-fiction. Néanmoins, la Force spatiale dispose déjà d’uniformes douteux prêts à rouler au cas où cela se produirait.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.