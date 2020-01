L’usine du Wisconsin ouvrira ses portes cette année, insiste Foxconn

Foxconn insiste toujours sur le fait que son malheureuse usine du Wisconsin sera opérationnelle à un moment donné cette année, malgré l’absence totale de progrès à ce jour…

Bloomberg rapporte des remarques incroyablement vagues du fondateur de Foxconn, Terry Gou:

Terry Gou de Foxconn s’est engagé à commencer la production dans une usine d’électronique à retardement prolongé dans le Wisconsin cette année, en lançant un projet américain emblématique qui devrait jouer un rôle central dans l’expansion de l’empire manufacturier du milliardaire.

Le fondateur de Foxconn a déclaré que l’usine serait opérationnelle en 2020 et qu’elle concrétiserait la vision de son entreprise de fabriquer des composants pour les applications sans fil et d’intelligence artificielle de cinquième génération, sans élaborer. Gou, qui a échoué dans sa tentative de contester les élections présidentielles taïwanaises, a ajouté qu’il passera beaucoup de temps aux États-Unis cette année et a l’intention d’envoyer plus d’employés.

“J’espère que de nombreux collègues de Hon Hai iront travailler aux États-Unis pour aider l’Amérique à stimuler la fabrication et à construire une chaîne d’approvisionnement”, a déclaré Gou aux employés lors de la fête du nouvel an de son entreprise à Taipei.

Le record à ce jour n’encourage pas l’optimisme. Nous avons résumé l’histoire à ce jour l’année dernière, et peu de choses semblent avoir changé depuis.

L’accord initial, annoncé par le président Trump, visait la création d’une usine d’affichage de haute technologie qui devait générer 13 000 emplois dans le Wisconsin. Jusqu’à présent, cependant, il n’y a aucun signe de l’usine ou de travaux de construction réels, et seulement 178 emplois ont été créés l’année dernière.

Le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a déclaré plus tôt ce mois-ci que l’accord “n’était plus en jeu” et a déclaré que l’État devait renégocier les allégements fiscaux promis de 4 milliards de dollars pour protéger les contribuables. Bien que la majeure partie de la somme soit subordonnée à l’atteinte des objectifs en matière d’emplois, près d’un milliard a été accepté comme investissement initial par l’État dans des améliorations des terres et des infrastructures conçues pour soutenir l’installation promise.

Foxconn a déclaré qu’il était toujours attaché au projet, malgré des informations antérieures selon lesquelles il réduisait les plans ou ne construisait pas du tout une usine. Cependant, Evers a appelé le bluff de Foxconn avec une lettre au bureau du PDG appelant l’entreprise à annoncer des détails concrets sur les emplois promis.

Comme nous l’avons dit alors après l’intervention de Trump dans l’usine du Wisconsin:

L’argent intelligent, cependant, serait sur un autre message vaguement rassurant, sans détails sur les dates, les investissements financiers ou les emplois.

Et c’est exactement ce que nous semblons avoir, environ neuf mois plus tard.

