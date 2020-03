L’utilisation de Facebook monte en flèche alors que le coronavirus force des millions de personnes à rester à la maison – .

L’utilisation de Facebook a grimpé en flèche pendant la pandémie de coronavirus alors que des millions de personnes ont été forcées de rester chez elles.

Les discussions via Facebook Messenger ont augmenté de 50%.

Facebook ne fait pas d’argent supplémentaire grâce à cet engagement accru.

Le scandale de Cambridge Analytica a prouvé que Facebook détient un pouvoir énorme en ce qui concerne les informations que les gens consomment. Alors que les gens consommaient leur dose quotidienne de nouvelles en lisant le journal ou en consultant des sites Web tels que ., de nombreuses personnes comptent aujourd’hui simplement sur les nouvelles qui apparaissent sur leur flux Facebook.

À la suite du scandale de Cambridge Analytica, Facebook a commencé à mettre en œuvre des mesures pour garantir que les fausses nouvelles et la désinformation ne puissent pas se propager à grande échelle. Et avec le coronavirus toujours en plein essor et laissant des millions de personnes bloquées à la maison en quarantaine, il semble que les efforts de Facebook portent leurs fruits.

Comme le note le New York Times, le géant des réseaux sociaux «surveille de près les habitudes de nouvelles des gens pendant une période critique et essaie activement de les orienter vers des sources faisant autorité en ce qui équivaut à une expérience mondiale en temps réel de la distribution des informations».

Et jusqu’à présent, la plupart des utilisateurs lisent des histoires provenant de sources de haute qualité, selon le scientifique des données de Facebook, Ranjan Subramanian. Cela, bien sûr, est en partie dû aux efforts proactifs de Facebook pour amplifier les actualités à partir de sources crédibles et diminuer la visibilité des articles de moindre qualité apparaissant dans les flux d’actualités des gens.

Le degré auquel le coronavirus a envahi nos vies collectives est stupéfiant, Subramanian notant que Facebook a vu ces dernières semaines une augmentation sans précédent du nombre cumulé de nouvelles consommées.

À son tour, il ne devrait probablement pas être aussi surprenant que l’utilisation globale de Facebook ait grimpé en flèche au cours des dernières semaines, les gens se communiquant des messages et passant plus de temps sur le site que jamais auparavant.

Dans un article de blog détaillant l’augmentation de l’utilisation de Facebook, la société note que l’Italie, en particulier, a vu une augmentation de 70% de l’utilisation de la suite d’applications de l’entreprise. Dans le monde entier, la société note que les vues Instagram et Facebook Live ont doublé en une semaine. Pendant ce temps, la messagerie a augmenté de 50% tandis que les appels de groupe ont bondi de 1 000% au cours du dernier mois.

Fait intéressant, Facebook note que tous ces engagements supplémentaires ne contribueront pas à augmenter leur résultat net:

Nous avons reçu des questions sur les revenus, nous souhaitons donc fournir un peu de contexte ici également: une grande partie de l’augmentation du trafic se produit sur nos services de messagerie, mais nous avons également vu plus de personnes utiliser nos produits de flux et d’histoires pour obtenir des mises à jour de leur famille et de leurs amis . Dans le même temps, notre entreprise est affectée négativement comme tant d’autres dans le monde. Nous ne monétisons pas la plupart des services dans lesquels nous constatons un engagement accru, et nous avons constaté un affaiblissement de notre activité publicitaire dans les pays qui prennent des mesures agressives pour réduire la propagation de COVID-19.

Facebook, bien sûr, n’est pas la seule entreprise à voir une énorme augmentation du trafic. Les sites de streaming comme Netflix voient également une utilisation quotidienne accrue. En fait, Netflix la semaine dernière a choisi de réduire le débit binaire sur ses flux en Europe afin d’alléger la charge des fournisseurs Internet. Pendant ce temps, YouTube a annoncé qu’il réduirait la qualité de la vidéo sur ses flux à l’échelle mondiale pendant un mois complet. Cela signifie que toutes les vidéos YouTube commenceront par défaut à être définies en définition standard. Les utilisateurs auront cependant la possibilité de passer en HD s’ils le souhaitent.

Source de l’image: Photo par Valentin Wolf / imageBROKER / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

