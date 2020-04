L’utilisation du téléphone est en hausse pendant le verrouillage du COVID-19

Maintenant que nous sommes tous coincés à la maison (enfin, la plupart d’entre nous), beaucoup d’entre nous doivent être créatifs sur ce que nous faisons de notre temps libre. Regarder de nouveaux films, pratiquer un nouveau passe-temps ou faire de l’exercice sont tous de bons moyens de passer le temps, mais qu’en est-il de l’ancien mode par défaut de faire défiler les médias sociaux?

Personnellement, j’ai constaté que l’utilisation de mon téléphone avait augmenté alors que je restais coincé à la maison. Je me surprends à regarder Instagram et YouTube plus que d’habitude. Je pense que je vérifie habituellement Instagram pour voir ce que les autres font de leur vie passionnante, donc c’est une sorte d’habitude pour moi de continuer à le faire même si la plupart des gens que je suis sont de bons humains et participent à la distanciation sociale.

Quoi qu’il en soit, je vous ai posé la question la semaine dernière sur l’utilisation de votre téléphone pendant le verrouillage du COVID-19. Sur des centaines de votes, la plupart d’entre vous semblent être dans le même bateau que moi.

À quelle fréquence avez-vous utilisé votre téléphone pendant le verrouillage du COVID-19?

Résultats

Sur près de 700 votes totaux, une forte majorité (55,6%) des lecteurs d’Android Authority ont déclaré qu’ils utilisent leur smartphone bien plus que d’habitude maintenant qu’ils sont coincés à la maison. Ce n’est pas trop surprenant – les gens sont naturellement limités à ce qu’ils peuvent faire tout en restant à l’intérieur. En outre, une abondance de nouveaux films sont lancés pour une visualisation à domicile, et il y a des tonnes de services gratuits à profiter de nos smartphones. De plus, vous savez, il est assez facile de faire défiler sans cesse Instagram et Twitter.

36,9% des électeurs ont déclaré qu’ils utilisaient leur téléphone à peu près comme avant, tandis que 7,4% des électeurs ont déclaré utiliser leur téléphone beaucoup moins que d’habitude. À ces électeurs, dites-moi: comment faites-vous cela?

Plus de posts sur le coronavirus

Voici ce que vous aviez à dire

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires du sondage de la semaine dernière expliquant pourquoi ils ont voté comme ils l’ont fait:

Kanaka Bhaswara Prabhata: à peu près la même chose, je suis un ordinateur portable 😅Paul: L’utilisation est à peu près la même, mais au lieu de regarder YouTube ou des films au déjeuner, je passe plus de temps à lire au téléphone. Le téléphone n’ayant pas à chercher de signal dans mon bureau au sous-sol au travail améliore la durée de vie de la batterie: il est 7h30 du soir, et après 17 heures sans chargeur, mon téléphone est à 72% .pda96: Mon ordinateur portable est beaucoup plus pratique à utiliser maintenant que je suis à la maison. J’utilise uniquement le téléphone pour passer des appels ou envoyer des SMS.Painfully_Candid: Je ne sais pas pourquoi notre utilisation du téléphone serait si différente. 90% de ma communication avec tout le monde se fait par messagerie texte. Environ 9% se fait via d’autres réseaux sociaux: Twitter, Facebook / Messenger, Instagram, dans cet ordre. Le dernier 1% se fait par appel téléphonique réel. Rien n’a changé dans le montant ou les pourcentages depuis le début de cette stupidité. Nix: Je suis toujours sur mes téléphones et ma tablette indépendamment de cette pandémie lol

C’est tout pour cette semaine. Comme toujours, merci pour votre vote, merci pour les commentaires, et n’oubliez pas de nous faire part de votre avis sur les résultats ci-dessous!