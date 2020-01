Lutron ajoute un détecteur de mouvement et un répéteur au système d’éclairage intelligent Caséta

Lutron a ajouté deux nouveaux appareils à son système de contrôle d’éclairage intelligent Caséta, un capteur de mouvement et un répéteur.

Selon un communiqué de presse

Caséta by Lutron, le système de contrôle d’éclairage intelligent le plus connecté de l’industrie, offre désormais plus de fonctionnalités que jamais auparavant. Lutron Electronics, le leader mondial des commandes d’éclairage et d’ombrage, annonce l’ajout du Caséta Smart Motion Sensor et du Caséta Repeater.

Le détecteur de mouvement peut être utilisé dans n’importe quelle pièce où vous pourriez avoir besoin d’une assistance mains libres avec votre lumière, comme une salle de bain, une buanderie ou un garage. Il est autoportant et fonctionne avec les lampes Caséta et aussi ses stores Serena. Il a un champ de vision de 180 degrés et est totalement sans fil, donc il peut être monté n’importe où, il a également une meilleure durée de vie de 10 ans.

Le Caséta Repeater est destiné aux maisons avec des agencements uniques, ou des murs inhabituellement denses, ou qui sont tout simplement, vous savez … massifs. En le branchant dans une prise située à moins de 60 pieds du Caséta Smart Bridge, vous pouvez étendre la portée de votre système de 60 pieds supplémentaires, sans Ethernet requis.

Le capteur coûtera 49,95 $ et le répéteur 74,95 $ et sera disponible en blanc début février.