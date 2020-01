M. Night Shyamalan poursuivi en justice sur Apple TV + Show «Servant»

M. Night Shyamalan est poursuivi pour son émission Apple TV + Servant après qu’un autre réalisateur l’ait accusé de copier son émission (via The Blast).

Serviteur

La réalisatrice Francesca Gregorini poursuit M. Shyamalan pour des allégations selon lesquelles sa série est une copie de sa série, intitulée La vérité sur Emanuel. Son procès déclare:

M. Shyamalan est allé jusqu’à s’approprier non seulement l’intrigue d’Emanuel – mais aussi son utilisation du langage cinématographique, créant un sentiment, une humeur et un thème sensiblement similaires … Chose choquante, cette description de l’intrigue d’Emanuel pourrait tout aussi bien être appliquée à Serviteur, fait six ans plus tard.

Et ce n’est que le début des points communs entre les deux œuvres. Ces similitudes incluent non seulement des points d’intrigue parallèles, mais aussi des personnages, des scènes, des choix de mise en scène et des modes de narration étonnamment similaires et très idiosyncratiques.

Elle prend également ombrage avec “l’équipe exclusivement masculine de créateurs et producteurs” de M. Shyamalan qui raconte une histoire centrée sur les femmes. Mme Gregorini demande des dommages et intérêts non spécifiés, tous les bénéfices qu’Apple a réalisés à partir du spectacle, et une injonction pour empêcher une nouvelle distribution de Servant.

