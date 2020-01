Ma liste de souhaits Apple 2020 se concentre sur iPadOS, iCloud et Homekit

La semaine dernière, j’ai jeté un œil à ma liste de souhaits iCloud 2020. J’ai reçu plusieurs mots aimables de lecteurs avec d’autres choses qu’ils voulaient voir, donc je suis de retour cette semaine avec une autre liste de souhaits. Cette semaine, c’est ma liste de souhaits Apple 2020 pour le reste de ses logiciels et matériels. Apple tirait sur tous les cylindres en 2019, donc j’espère que 2020 est une autre excellente année. Du nouveau matériel, iOS 14, à l’expansion continue d’iPadOS, voici ce que j’espère voir d’Apple cette année.

Wi-Fi 6 sur Mac, iPad et Apple TV

Le Wi-Fi 6 était inclus dans l’iPhone 11, mais il était absent de toutes les autres gammes de produits d’Apple. Du côté de macOS, j’ai entendu dire que cela était dû au manque de prise en charge du 802.11ax sur les puces Intel que macOS utilise. Le matériel Apple TV n’a pas été mis à jour en 2019, donc cela prend en charge celui-ci et l’iPad Pro n’a pas non plus été mis à jour l’année dernière, expliquant pourquoi il manque sur ce produit. L’iPad de 7e génération fonctionne sur une puce plus ancienne (probablement pour son coût), et l’iPad mini n’a pas été mis à jour depuis avant la sortie de l’iPhone 11.

J’espère qu’à l’approche de décembre 2020, Apple aura le Wi-Fi 6 sur toute la gamme de produits. Il y a quelques semaines, j’ai passé en revue le nouveau routeur AmpliFi Alien. L’une de ses principales fonctionnalités est la prise en charge du Wi-Fi 6. Linksys a également mis à jour son système Velop pour prendre également en charge le Wi-Fi 6. Même si cela n’apportera pas de mises à niveau de vitesse massives (le Wi-Fi 6 concerne l’efficacité et la capacité), c’est toujours quelque chose que je veux voir à travers la gamme.

Extension continue de la prise en charge de la souris dans iPadOS

Nous avons eu un premier aperçu de la prise en charge de la souris dans iPadOS 13 l’automne dernier, mais ce n’est certainement pas prêt pour le grand public. Il est axé sur les cas d’utilisation de l’accessibilité pour l’instant, mais j’espère qu’Apple continuera de tirer sur les chaînes en ce qui concerne la prise en charge de la souris dans iPadOS.

Pour des raisons ergonomiques, je préfère utiliser un Mac lorsque je suis assis à mon bureau sur un iPad. J’adore la simplicité de l’iPad, mais j’ai du mal à utiliser un écran tactile pendant de longues périodes. La prise en charge étendue de la souris (glisser-déposer, etc.) permettrait de mettre l’iPad au même niveau que le Mac en termes de convivialité. Pour les gros utilisateurs d’iPad, la prise en charge étendue de la souris sera essentielle dans iPadOS 14.

Apple Stick à moindre coût

L’une des façons dont Amazon et Roku ont étendu leurs gammes de décodeurs est avec des clés HDMI à faible coût. Apple continue de vendre 149 $ + boîtes. Je serais ravi de voir le boîtier 1080p disparaître au profit d’une clé Apple TV à 79 $ avec le même matériel. Alors qu’Apple continue de pousser Apple Arcade, ce serait un moyen facile de placer des jeux dans chaque pièce. Ce serait également un moyen moins coûteux de déployer AirPlay 2 dans les salles de classe avec une prise en charge appropriée de la gestion des appareils mobiles.

Même si Apple a étendu la prise en charge d’Apple TV + à Roku et Firesticks, je préfère toujours tvOS à toute autre solution de télévision intelligente. L’époque de la vente d’une boîte à 149 $ 1080p est révolue, et il est temps pour Apple de présenter sa gamme de produits pour Apple TV. Alors que les entreprises cherchent à utiliser Apple TV pour l’affichage dynamique, son matériel de nouvelle génération sera encore plus important.

Produits HomeKit de marque Apple

Nous avons vu des rapports d’Apple changeant sa stratégie en ce qui concerne HomeKit. Je ne m’attends pas à ce qu’Apple produise chaque type d’appareil HomeKit, mais j’aimerais beaucoup les voir combler des lacunes là où d’autres entreprises sont au point mort. L’un des domaines dans lesquels j’aimerais voir Apple investir est celui des sonnettes. Ring est un choix populaire, et il y a eu quelques inquiétudes quant à sa confidentialité. Avec des initiatives comme HomeKit Secure Video, Apple est spécialement conçu pour faire une différence dans la qualité du matériel et la confidentialité des consommateurs.

Niveau gratuit supérieur sur iCloud

iCloud est un élément essentiel pour avoir la meilleure expérience Apple, et 5 Go en tant que package de démarrage ne sont utiles à presque personne. C’est le même plan qu’iCloud inclus gratuitement lors de son lancement en 2011. La caméra iPhone s’est considérablement améliorée, et nous avons d’autres possibilités d’utiliser iCloud pour le stockage de données que nous n’avions pas à l’époque. Augmenter jusqu’à 15 Go offrirait une expérience utilisateur considérablement meilleure à tous les clients d’Apple. Le prix pour les niveaux payés est cependant juste.

Extension de Magic Keyboard sur toute la gamme d’ordinateurs portables

Les problèmes avec le clavier Butterfly ont été bien documentés, et il est clair qu’Apple passe au Magic Keyboard avec la sortie du MacBook Pro 16 pouces. Je veux voir le Magic Keyboard à travers la gamme au début de 2020. Je cherche à acheter 40 MacBook Airs en mars, et je ne veux pas être bloqué avec le mode Butterfly pendant trois ans. De toutes les choses sur ma liste de souhaits Apple pour 2020, l’extension du Magic Keyboard est en haut de la liste.

Clôture de la liste de souhaits d’Apple pour 2020

J’ai hâte de voir ce qu’Apple sortira en 2020. Nous devrions également voir de nouveaux iPad Pros, une nouvelle Apple Watch, un nouvel iMac Pro et bien plus encore. Apple semble être en bonne santé avec la qualité du matériel. Quelle est votre liste de souhaits Apple pour 2020? Avez-vous quelque chose sur votre liste de souhaits iPhone, iPad, iOS ou macOS? Faites le moi savoir ci-dessous dans les commentaires.

