Ma montre de sport de plein air préférée, mais peut-être pas la vôtre

Suunto n’a plus autant de poids dans l’espace de veille GPS qu’auparavant. Garmin est la référence en matière de montres de fitness en plein air pour la plupart des gens, tandis qu’Apple, Samsung, Google et même Fitbit ont dépassé la société finlandaise dans le domaine de la smartwatch. C’est pourquoi le Suunto 7 existe. L’entreprise fait de son mieux pour séduire les utilisateurs de plein air et ceux qui veulent toujours une bonne smartwatch.

At-il réussi? C’est une sorte de sac mixte, mais j’aime beaucoup la Suunto 7. Je n’ai même pas pensé à passer à une autre montre depuis que j’ai commencé à la porter, et cela en dit long. Ceci est notre examen complet de Suunto 7.

Suunto 7 notes de révision: J’ai utilisé le Suunto 7 pendant plus de deux semaines, exécutant Wear OS version 2.13 avec le numéro de build PXDB.200111.001.A2 sur le correctif de sécurité du 1er janvier 2020. Il a été associé à mon Google Pixel 4 XL pour la durée de cet examen.

Matériel et design de premier ordre

Écran AMOLED de 1,39 pouces454 x 454 pixels, 1000 nits Boîtier de 50 mm Sangles à dégagement rapide de 24 mm

La Suunto 7 ressemble plus à une montre de sport GPS qu’à toute autre montre Wear OS. C’est grand – peut-être trop grand pour beaucoup de gens. Le boîtier de 50 mm est à peu près le maximum que j’opterais pour mes poignets de taille moyenne. Heureusement, il est relativement léger à 70 g.

Le tout semble cependant de très haute qualité. Le matériau en polyamide qui compose le boîtier est solide et confortable, et les boutons latéraux sont cliquables et faciles à trouver. Et cette sangle, oh mec, cette sangle. C’est bien. Il ne s’est pas accroché à mes vêtements et j’aime bien la texture à l’extérieur. Ma seule plainte est que la boucle du bracelet se déplace un peu plus autour du bracelet de la montre que je ne le souhaiterais.

Il y a quatre boutons autour du boîtier de la montre. Le coin supérieur gauche est le bouton home / toutes les applications, le coin supérieur droit est le bouton de l’application Suunto non programmable et les deux autres sont tous deux programmables. Wear OS bénéficie vraiment d’une couronne rotative, mais malheureusement il n’y en a pas sur la Suunto 7.

La montre est aussi grande pour deux raisons: pour l’écran et la batterie. L’écran AMOLED de 1,39 pouces est fantastique. Les couleurs sont superbes et la taille facilite la lecture des notifications.

Suunto nous a un peu surpris au CES quand il a réclamé une autonomie de deux jours pour la Suunto 7 – ce qui n’est pas un mince exploit pour une montre Wear OS. Mais je suis heureux de dire que les affirmations sont légitimes. J’ai souvent eu deux jours solides sur le Suunto 7, même en le portant au lit et en enregistrant un exercice au gymnase pendant la soirée. Je me couchais d’habitude la première nuit avec environ 65% restant dans le réservoir.

Ces chiffres sont destinés à une utilisation de montre intelligente «normale»: réception de notifications, utilisation de Google Pay, suivi des entraînements, etc. Si vous utilisez le GPS en continu, l’autonomie de la batterie tombe à 12 heures.

Durée de vie de la batterie toute la journée et performances rapides – Suunto a cloué le matériel avec le Suunto 7.

Suunto est en fait le premier horloger Wear OS à utiliser le mode sport à économie d’énergie du Qualcomm Snapdragon 3100. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici et voir Mikko Ahlstrom de Suunto expliquer la fonctionnalité à Android Authority lors d’une interview au CES.

En parlant de ce processeur Qualcomm, les performances sont bonnes. C’est la même histoire que toutes les autres montres Wear OS récentes: le hoquet de Google Assistant de temps en temps et le processus de configuration est un peu lent. Tout le reste est une navigation en douceur.

Suunto fabrique des montres depuis longtemps, donc je ne suis pas surpris que le matériel soit de premier ordre.

Suivi de la condition physique et de la santé

La Suunto 7 est dans le même stade que les autres montres multisports de milieu de gamme. Il possède un GPS intégré (avec GLONASS, QZSS et Beidou), un capteur de fréquence cardiaque optique et un altimètre barométrique. Il peut suivre plus de 70 modes sportifs, y compris la course à pied (en plein air, par intervalles, la course, le sentier, etc.), la randonnée, la natation en piscine et en eau libre et de nombreuses autres activités de niche. Il existe également une «activité non spécifiée» pour les sports de plein air et d’intérieur. Il n’y a cependant pas de mode triathlon ici, probablement parce que la batterie ne pourrait pas durer aussi longtemps.

Le Suunto 7 excelle lors d’activités de plein air. En effet, il prend en charge les cartes extérieures hors ligne, de sorte que vous pouvez toujours voir où vous allez même si vous ne pouvez pas vous connecter. Ils sont également assez détaillés, avec des informations sur le terrain, des sentiers et des courbes de niveau si vous utilisez ces cartes pour la randonnée ou le trail.

Il vous suffit d’ouvrir l’application Suunto smartwatch, de cliquer sur des cartes hors ligne et de sélectionner la zone de 40 miles que vous souhaitez télécharger. Ces cartes hors ligne sont automatiquement mises à jour lorsque le 7 est en charge et connecté au Wi-Fi, vous devez donc toujours être à jour.

S’il s’agit de votre première expérience avec une montre Suunto, le garçon est pour vous un régal avec Heatmaps. Les cartes thermiques Suunto montrent les zones très fréquentées fréquentées par d’autres utilisateurs de Suunto. Les cartes sont vraiment belles – elles ont toutes un fond sombre, avec des accents orange et jaune désignant les chemins de course les plus populaires.

Voir l’image ci-dessus. Le chemin jaune vif est un itinéraire de course populaire près de chez moi, et les lignes orange plus foncées sont des chemins empruntés semi-fréquemment. Ce n’est peut-être pas très utile pour un quartier résidentiel dans mon cas, mais vous pouvez voir l’avantage si vous faites du trail ou de la randonnée. Le but est de rester en sécurité, donc les cartes thermiques permettent de s’en tenir assez facilement aux chemins bien parcourus. De plus, les couleurs changent en fonction de l’activité que vous choisissez.

Ces cartes thermiques sont disponibles pour 15 activités au total, y compris la course, la natation et la randonnée.

Les cartes thermiques sont disponibles pendant les exercices, mais Suunto a également inclus un superbe cadran de la carte thermique pour la Suunto 7 qui se met à jour automatiquement en fonction de votre emplacement. C’est littéralement l’un de mes cadrans préférés que j’ai jamais utilisé. Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur votre position actuelle et la définir sur l’une des 15 cartes thermiques que vous aimez.

J’ai trouvé que le GPS du Suunto 7 était assez précis, du moins par rapport à mon Garmin Forerunner 245 Music et Fenix ​​5. Au cours d’une longue promenade en plein air, ces trois appareils ont pu suivre mon chemin assez précisément, même lorsque je suis passé sous un pont.

Contrairement aux autres montres Suunto, la Suunto 7 n’est pas compatible avec les capteurs de fréquence cardiaque externes. Étant donné que la plupart des autres montres Suunto le sont, il est regrettable que la Suunto 7 soit laissée de côté. Suunto sait que cela est important pour certains utilisateurs. La société a déclaré qu’elle pouvait ajouter cette fonctionnalité avec une mise à jour logicielle si nécessaire, donc tout dépend de la façon dont les gens réagissent à l’omission cette fois-ci.

Pour tester le capteur de fréquence cardiaque embarqué, je suis allé sur un tapis roulant de quatre miles en portant le Suunto 7, le Garmin Forerunner 245 Music et la sangle de poitrine Wahoo Tickr X.

Je suis reparti impressionné par le capteur de fréquence cardiaque Suunto 7. Les trois appareils ont rapidement détecté les tendances tout au long de ma course sur tapis roulant. En fait, je pense que le Suunto 7 a mieux performé que le Forerunner 245 au cours des six premières minutes environ. Il a pu reprendre la légère baisse aux alentours de cinq minutes, contrairement au Forerunner.

Les trois appareils ont repris la baisse à ~ 140 bpm à 23 minutes, et tous les trois sont remontés quelques minutes plus tard. J’étais un peu préoccupé par la précision du capteur de fréquence cardiaque lorsque j’ai appris que Suunto allait avec un autre fournisseur pour le Suunto 7, mais ces préoccupations ont été dissipées.

Mon unité d’examen Suunto 7 est un modèle de vente au détail final, même si j’ai rencontré un problème avec le capteur de fréquence cardiaque lors de mes tests. Je suis allé courir avec la montre le jour de son arrivée, et le capteur de fréquence cardiaque n’a tout simplement rien enregistré. (Et oui, je l’ai préalablement activé dans les paramètres de Google Fit.) Un simple redémarrage logiciel a résolu le problème, mais je ne sais toujours pas ce qui se passait là-bas. J’ai informé Suunto du problème.

Et enfin, le suivi du sommeil. Les montres Wear OS sont capables de suivre le sommeil, mais pas nativement. Pour ce faire, vous devez télécharger une application tierce. Pour une montre de sport, vous penseriez pouvoir faire cela sans sauter à travers des cerceaux. J’ai téléchargé Sleep en tant qu’Android et il semble bien suivre dans Google Fit, bien que je n’aime pas l’application elle-même. Suunto dit que c’est quelque chose que ses développeurs travaillent sur la correction dans le courant de 2020.

Google Fit, l’application Suunto et quelques frustrations

La Suunto 7 exécute Wear OS, de sorte que le logiciel ressemble et agit comme n’importe quelle autre montre Wear OS des dernières années. Le plus grand avantage que vous obtenez ici est l’accès à l’application Suunto smartwatch. Cliquez sur le bouton en haut à droite pour le lancer. Vous verrez une carte de votre position actuelle (ou une carte thermique si vous le souhaitez), un curseur de «démarrage d’activité», des options d’exercice et de carte, etc. Il est bien conçu et facile à naviguer, et m’a vraiment donné l’impression d’utiliser une montre de fitness GPS plus traditionnelle.

Mais une fois que vous avez obtenu vos statistiques de fitness sur la montre et sur votre téléphone, les choses deviennent désordonnées.

Vous devrez télécharger deux applications à utiliser avec la Suunto 7: Google Fit et l’application Suunto. Après avoir enregistré un entraînement, ces informations seront envoyées à l’application Suunto. Ici, vous pouvez voir tous les détails de votre activité: rythme, fréquence cardiaque, durée, cadence, vitesse, etc. Mais les trois autres pages de l’écran Journal de l’application Suunto – étapes, calories et sommeil – sont complètement vides. Vous devez utiliser Google Fit pour voir ceux Statistiques.

La Suunto 7 envoie uniquement des mesures d’entraînement à l’application Suunto, pas des mesures d’activité quotidiennes (pas, calories, etc.). Vous pouvez toutefois afficher vos statistiques d’activité quotidiennes sur la montre, mais pas dans l’application Suunto. C’est tout simplement bizarre d’ouvrir votre application de fitness et de ne voir que les détails de l’entraînement, pas de pas ni sommeil ni rien. Suunto dit que cela figure en haut de la liste des priorités de l’équipe de développement, nous allons donc garder un œil sur une solution plus tard cette année. Heureusement, il s’agit de Wear OS, vous pouvez donc le connecter à Strava, Endomondo ou à une autre application de fitness de votre choix.

Lorsque vous utilisez l’application pour smartphone Suunto, c’est une expérience formidable. Il est facile à utiliser et vous n’avez pas besoin d’aller chercher des choses comme vous le faites parfois avec l’application Garmin. Il comprend bien entendu les cartes thermiques de Suunto et vous permet d’importer ou de créer de nouveaux itinéraires de course ou de randonnée directement dans l’application.

Je vais être honnête, Google Fit n’est pas pour moi. Je fais habituellement tout ce que je peux pour pousser mes statistiques de fitness vers Strava au lieu d’utiliser Fit. Mais si vous voulez voir toutes vos statistiques – entraînements, fréquence cardiaque, pas, sommeil, etc. – vous devrez utiliser Google Fit. J’ai toujours les mêmes critiques mineures avec Google Fit que je faisais auparavant. Il y a des fonctionnalités sociales limitées, et je pense que l’application rend difficile de creuser dans des choses simples comme les données de fréquence cardiaque.

Donc voilà. J’espère que la situation du logiciel sera bientôt réglée.

Valeur et concurrence

Le Suunto 7 est disponible sur Amazon et Suunto.com pour 499 $ en cinq options de couleur: tout noir, noir citron vert (notre unité d’examen), cuivre graphite, or rose grès et bourgogne blanc.

Suunto 7

Il y a une nouvelle montre d’extérieur Wear OS en ville, fabriquée par Suunto. La montre Suunto 7 Wear OS comprend un GPS, une prise en charge des cartes hors ligne et bien plus encore.

Je pense que Suunto s’est trompé de prix avec le Suunto 7. Il s’agit en grande partie d’un concurrent Garmin Venu / Vivoactive 4, et ces appareils sont régulièrement en vente pour 300 $. Si c’est entre le Suunto 7 pour 500 $ et le Venu pour 300 $, je choisirais le Garmin à chaque fois. Wear OS ne vaut pas une différence de prix de 200 $, et les limites de la plate-forme sont assez ennuyeuses ici.

Lis: Revue de Garmin Venu | Garmin Vivoactive 4 évaluation

En ce qui concerne les montres Wear OS concurrentes, la Suunto 7 est votre seul pari pour une smartwatch avec ces nombreuses fonctionnalités de fitness.

Malheureusement, les meilleures montres intelligentes pour les utilisateurs d’Android ne sont pas de bonnes montres de fitness. La Galaxy Watch Active 2 de Samsung a du mal avec la précision et la Fitbit Versa 2 n’est pas vraiment pour les utilisateurs expérimentés. Vous allez devoir faire des sacrifices si vous voulez le meilleur des deux mondes, car le meilleur des deux mondes n’existe pas pour le moment.

Suunto 7 Review: Le verdict

Si vous avez de l’argent et qu’aucun de ces négatifs en haut ne vous détourne, je pense que vous serez vraiment satisfait du Suunto 7. Je sais que je le suis, mais je n’utilise jamais de sangle de poitrine avec capteur de fréquence cardiaque en dehors de l’examen des appareils et j’aime certaines fonctionnalités de Wear OS.

Vous devrez faire des sacrifices si vous voulez le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes n’existe pas pour le moment.

En dehors de l’Apple Watch, personne n’a encore vraiment réussi à combiner la montre de fitness et la smartwatch, mais je pense que Suunto est proche. Une fois qu’il résout ces problèmes d’application et baisse le prix (et ajoute peut-être un support RH externe), je recommanderai cette montre à gauche et à droite. Jusque-là, continuez à vérifier cette liste d’Amazon pour que le prix baisse, ou allez simplement acheter un Garmin Venu.

