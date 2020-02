Mac avec processeur de bras conçu par Apple à venir au premier semestre 2021

Le premier Mac d’Apple avec un processeur conçu en interne devrait être publié au cours du premier semestre 2021, a déclaré ce matin l’analyste d’Apple Ming Chi Kuo dans une note aux investisseurs obtenue par MacRumors.

Aucun autre détail n’est fourni sur le nouveau Mac en cours d’élaboration, mais les détails confirment plusieurs rumeurs antérieures suggérant qu’Apple travaille sur des processeurs basés sur Arm personnalisés conçus en interne qui lui permettraient de s’éloigner d’Intel. Au fil des ans, les lancements de produits Apple ont été bloqués par les retards des puces Intel, et avec ses propres puces, Apple ne sera pas lié aux cycles de sortie des puces Intel.

Des informations antérieures indiquaient qu’Apple pourrait commencer à utiliser des puces basées sur Arm dès 2020, mais la note de Kuo indique qu’un nouveau Mac avec une puce conçue par Apple ne sera pas publié cette année.

Apple passerait aux puces basées sur Arm dans le but de faire fonctionner les Mac, les iPhones et les iPad ensemble et d’exécuter les mêmes applications. Les iPhones et iPads d’Apple utilisent déjà la technologie de puce basée sur Arm, et il existe des puces T2 créées par Apple sur les modèles iMac Pro et MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini et Mac Pro récents.

Les détails de Kuo sur un Mac à venir avec une puce conçue par Apple sont un petit détail mentionné brièvement dans une note qui suggère que l’architecture de la puce à 5 nanomètres sera la “technologie de base” des nouveaux produits d’Apple au cours des 12 à 18 prochains mois.

Nous prévoyons que les nouveaux produits d’Apple adopteront dans 12 à 18 mois des processeurs fabriqués par processus de 5 nm, dont le nouvel iPhone 2H20 5G, le nouvel iPad 2H20 équipé de mini LED et le nouveau Mac 1H21 équipé du processeur de conception propre. Nous pensons que la prise en charge de l’iPhone 5G, l’adoption par ‌iPad‌ d’une technologie de panneau de taille moyenne innovante et la première adoption par Mac du processeur de conception propre sont toutes des stratégies de produit et de technologie essentielles d’Apple. Étant donné que le processeur est le composant central des nouveaux produits, nous pensons qu’Apple a augmenté les investissements liés au 5 nm après l’épidémie. De plus, Apple occupant plus de ressources de fournisseurs connexes entravera les développements de ses concurrents.Le nouveau Mac avec une puce conçue par Apple, l’iPhone G5G 2020 et un ‌iPad‌ haut de gamme avec un mini-écran LED selon les rumeurs pour le second semestre 2020 utilisez des puces de 5 nanomètres. Les puces construites sur un nœud de 5 nanomètres seront plus rapides et plus efficaces que les puces A13 utilisées dans les iPhones les plus récents qui sont construits sur un processus de 7 nanomètres +.

Apple serait devenu “plus agressif” en matière de recherche, de développement et de production pour la technologie des puces de 5 nanomètres, augmentant ainsi les investissements pour réduire l’incertitude causée par l’épidémie de coronavirus en cours en Chine.

