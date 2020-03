Mac Mini mis à jour avec plus de stockage de base, le CPU reste le même

À la fin de l’annonce du MacBook Air d’Apple, il y avait des informations sur une mise à jour Mac mini 2020 avec plus de stockage dans la configuration standard.

Mac Mini 2020

Les configurations standard du Mac mini sont livrées avec deux fois plus de stockage que la génération précédente, à partir de 256 Go de stockage pour 799 $ US et 512 Go pour 1099 $ US. Vous pouvez maximiser les deux modèles à 2 To de stockage.

La configuration Mac 799 $ US est livrée avec un processeur Intel Core i3 quadricœur de 3,6 GHz, 8 Go de mémoire DDR4 à 2666 MHz, Intel UHD Graphics 630 et 256 Go de stockage SSD PCIe.

La configuration Mac mini de 1099 $ US est livrée avec un processeur Intel Core i5 de 8e génération à 6 cœurs à 3,0 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,1 GHz), 8 Go de mémoire DDR4 à 2666 MHz, Intel UHD Graphics 630 et 512 Go de stockage SSD PCIe. Il s’agit du même processeur que la génération précédente.

Les options de mise à niveau incluent jusqu’à 64 Go de mémoire DDR4 à 2666 GHz, jusqu’à 2 To de stockage SSD et jusqu’à 10 Gigabit Ethernet (Ethernet Nbase-T avec prise en charge de 1 Go, 2,5 Go et 10 Go Ethernet à l’aide d’un connecteur RJ-45 standard). Vous pouvez également payer pour l’installer avec Final Cut Pro X et / ou Logic Pro X.

