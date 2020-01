Mac Pro monté en rack disponible à l’achat

Une version du Mac Pro 2019 qui peut être montée sur des racks de serveur est maintenant disponible à l’achat à partir de 6499 $ US.

Mac Pro monté en rack

Cette version est le même Mac Pro avec les mêmes options de configuration. Mais au lieu d’utiliser des roues comme le Mac Pro standard, il utilise des glissières en acier inoxydable pour être monté sur un rack de serveur.

Le modèle de base du Mac Pro monté en rack est le même que le modèle standard: 32 Go de RAM, processeur Intel Xeon W à 3,5 GHz à 8 cœurs et 256 Go de stockage. Le prix est vraiment la seule différence, car le modèle standard commence à 5 999 $ US.

