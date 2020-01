Mac Pro répond à un besoin important pour les objectifs d’entreprise d’Apple

Le Mac Pro a récemment été lancé en grande pompe après des années de spéculations sur les fonctionnalités, le prix et la conception. Bien que le prix de la machine et ses options de mise à niveau aient provoqué un certain tollé, elle a certainement sa place dans le monde informatique. Après avoir examiné toutes les informations sur la machine, regardé les avis et réfléchi à sa place dans l’entreprise, voici un aperçu du Mac Pro du point de vue de l’entreprise.

Réparations et mises à niveau faciles

L’une des plus grandes plaintes concernant les ordinateurs portables / de bureau Apple ces dernières années est la difficulté de les réparer. De nombreux composants sont suffisamment chers pour que leur réparation ne soit pas rentable. Avec le nouveau Mac Pro, nous avons vu un retour au format modulaire qui faisait du Mac Pro un ordinateur si populaire auparavant. À titre d’exemple, la mise à niveau de la RAM est incroyablement simple.

Apple a même une section entière sur le site Web de Mac Pro sur les pièces que vous pouvez échanger. Cela fait longtemps que nous n’avons pas vu une page comme celle-ci sur Apple.com. Vous pouvez remplacer la RAM, les cartes PCIe, les cartes d’E / S, l’alimentation, le SSD et ajouter du stockage supplémentaire.

À mesure que vos besoins évoluent, le Mac Pro durera plus longtemps si vous pouvez mettre à niveau votre matériel au fur et à mesure de votre croissance. Les prix de la RAM baissent certainement au fil du temps, donc au lieu de payer trop cher ce dont vous n’avez pas besoin aujourd’hui, vous pouvez attendre que vos besoins changent ou que les prix baissent. Si vous souhaitez en savoir plus sur les cartes PCIe que vous pouvez installer, consultez ce document de support. La réparabilité et les mises à niveau faciles sont les facteurs clés pour lesquels les clients d’entreprise adoreront le Mac Pro.

Portabilité

La portabilité du Mac Pro est l’une des principales raisons pour lesquelles certains services informatiques voudront le déployer. Selon le type d’organisation que vous avez, vous pouvez avoir des espaces de travail temporaires, des projets clients sur site, etc. Dans le passé, vous deviez acheter un MacBook Pro et payer en trop pour les composants mobiles lorsque vous n’en aviez pas besoin. Avec les roues du Mac Pro, vous pouvez le charger et l’emmener facilement où vous voulez. Vous ne pourriez pas faire cela avec un iMac ou un iMac Pro. Pour les projets temporaires et les plates-formes mobiles, le Mac Pro peut être une bonne option pour équilibrer l’extensibilité et la portabilité.

Cas d’utilisation de l’entreprise Mac Pro: accessibilité

Je ne suis pas un expert ici, mais mon ami Steven Aquino a examiné comment le Mac Pro pourrait avoir un impact sur l’accessibilité.

Quel que soit le prix, ces roues peuvent être parfaites du point de vue du handicap. Imaginez que vous travaillez dans un studio de production haut de gamme et que vous avez des retards physiques du moteur qui rendent difficile le déplacement de votre poste de travail. Vous devez peut-être déplacer votre nouveau Mac Pro à travers la pièce pour collaborer avec quelqu’un – ou vous travaillez avec des collègues à distance – mais vous n’avez pas la force ou la dextérité nécessaires pour soulever la machine. Vous pourriez certainement demander de l’aide, mais il existe une autre solution.

Je suis un grand fan du travail de Steven, donc je vous recommande fortement de consulter ce blog. Il est l’expert résident d’Apple et de l’accessibilité.

Conclusion sur Mac Pro et l’entreprise

Le Mac Pro n’est pas pour tout le monde. Ce n’est pas pour beaucoup de gens. Mais les personnes pour lesquelles l’ordinateur est fait, c’est le seul ordinateur qui répondra aux besoins. Le Mac Pro montre qu’Apple croit toujours aux créations, ce qui est important pour l’entreprise. Cela montre qu’Apple est prêt à revenir à ce qui a fonctionné. En tant que personne qui a déployé des milliers de Mac au cours de sa vie pour les utilisateurs finaux, j’adore voir Apple créer à nouveau des produits pour des cas d’utilisation de niche.

