MacBook Air 2020 d’Apple contre iPad Pro 2020

En mars, Apple a mis à jour le MacBook Air et l’iPad Pro, et avec le ‌iPad Pro‌ de plus en plus positionné comme remplacement d’ordinateur, nous avons pensé comparer les deux nouvelles machines pour voir comment elles se mesurent et laquelle pourrait être un meilleur achat en fonction de besoins des utilisateurs.

Nous comparons le modèle de base ‌iPad Pro‌ de 12,9 pouces et le modèle de base ‌MacBook Air‌ de 13 pouces. Le baseiPad Pro‌ de base de 12,9 pouces est doté d’une puce A12Z avec un processeur et un processeur graphique à 8 cœurs, 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Son prix est de 999 $, mais il n’y a pas de clavier inclus, et un clavier est une exigence certaine pour utiliser un ‌iPad Pro‌ au lieu d’un ordinateur portable traditionnel.

Les claviers peuvent être bon marché si vous utilisez une solution Bluetooth simple, ou chers si vous choisissez le Smart Keyboard Folio à 179 $. Si vous attendez pour le Magic Keyboard avec trackpad qui apportera une expérience encore plus proche du MacBook au ‌iPad Pro‌, attendez-vous à dépenser 350 $ supplémentaires pour la version 12,9 pouces (300 $ pour le modèle 11 pouces).

Le MacBook Air de 13 pouces de base est doté d’un processeur Core i3 bicœur à 1,1 GHz et de graphiques Intel Iris Plus, de 256 Go de stockage et de 8 Go de RAM. Il est également proposé à partir de 999 $ et ne nécessite aucun achat supplémentaire, bien qu’il soit souvent utile de payer un supplément pour mettre à niveau le processeur et la RAM si vous pouvez vous le permettre.

En ce qui concerne les performances brutes, si vous comparez les scores de Geekbench, le ‌iPad Pro‌ arrive en tête et avec une large marge. Les scores monocœur pour la puce i3 du «MacBook Air» se situent généralement autour de 1070, tandis que les scores multicœurs sont d’environ 2100.

Les scores de l’iPad Pro, cependant, se situent autour de 1 100 en ce qui concerne les performances monocœur, et beaucoup plus impressionnants en performances multicœurs avec des scores plus proches de 4670. En performances brutes, le ‌iPad Pro‌ vous donnera plus de coup pour votre buck, mais les limitations du système d’exploitation méritent d’être prises en compte.

macOS et iPadOS sont incroyablement différents, avec ‌iPadOS‌ étant un peu plus limité en ce qui concerne le multitâche et la connexion de périphériques. Le acMacBook Air‌ possède deux ports USB-C, tandis que le ‌iPad Pro‌ n’en a qu’un. Le ‌iPad Pro‌ peut prendre en charge les écrans 4K et 5K, tandis que le nouveau ‌MacBook Air‌ fonctionne avec les écrans 4K, 5K et 6K, mais le ‌iPad Pro‌ fonctionne également avec Apple Pencil, contrairement au ‌MacBook Air‌.

Ces deux appareils sont conçus pour la consommation et la création de contenu, mais ne sont pas idéaux pour certaines des tâches les plus gourmandes en système telles que le rendu 3D ou le montage vidéo. En général, cependant, ils sont tous deux capables des mêmes types de tâches de base – naviguer sur le Web, coder, envoyer des e-mails, écrire des documents, jouer à des jeux, etc., mais le ‌iPad Pro‌ sera meilleur pour les jeux et il a dispose du «MacBook Air» qui manque, comme la configuration à double caméra et le scanner LiDAR.

Étant donné le processeur plus rapide, le ‌iPad Pro‌ est meilleur si vous voulez faire des choses comme éditer des vidéos, enregistrer de la musique, éditer des photos, etc. Il est silencieux, rapide et il a définitivement un avantage sur le «MacBook Air» pour les tâches intensives du système. C’est un lavage quand il s’agit de la durée de vie de la batterie, car les deux offrent de 10 à 11 heures, mais en termes de connectivité, le ‌iPad Pro‌ propose à la fois le WiFi 6 et une option cellulaire, utile pour travailler n’importe où.

En ce qui concerne la conception, les deux appareils sont portables et faciles à emporter partout, mais il y a aussi beaucoup de différences à prendre en compte. Vous avez un format de bloc-notes traditionnel avec trackpad et clavier intégrés avec le «MacBook Air», mais le «iPad Pro» offre une expérience tactile en premier. Vous pouvez ajouter un clavier, bien sûr, mais c’est toujours une expérience d’utilisation très différente.

Quelqu’un qui a une longue histoire de travail avec un facteur de forme d’ordinateur portable peut avoir plus de mal à s’adapter à l’expérience tactile du ‌iPad Pro‌, tandis que quelqu’un qui travaille principalement à partir d’un iPhone ou d’un autre appareil tactile pourra s’adapter à la vie sans ordinateur portable plus vite.

Avec la prise en charge du trackpad et de la souris dans ‌iPadOS‌ 13.4, l’utilisation d’un iPad ressemble plus à l’utilisation d’un ordinateur portable Mac que jamais, mais jusqu’à présent, l’expérience du trackpad n’est tout simplement pas aussi bonne que le trackpad intégré sur Mac. Ce n’est pas aussi simple à utiliser, du moins pas encore. Cela pourrait changer lorsque Apple lancera son clavier magique.

Le ‌iPad Pro‌ et le acMacBook Air‌ sont des machines capables de réaliser facilement les tâches quotidiennes, mais le ‌iPad Pro‌ gagne en termes de fonctionnalités et de puissance tandis que le ‌MacBook Air‌ gagne pour la facilité d’utilisation dans les situations multitâches. Il est facile de dire que le «iPad Pro» est meilleur car il est plus performant, mais il n’est tout simplement pas en mesure de remplacer les fonctionnalités que vous pouvez obtenir avec un «MacBook Air».

Le choix entre le «iPad Pro» et le «MacBook Air» en tant que machine principale pour le travail et la maison dépendra des habitudes de travail, des préférences, des exigences logicielles et du flux de travail de chaque individu. Une charge de travail lourde multitâche qui nécessite l’utilisation simultanée de plusieurs applications ne se traduira pas bien sur un ‌iPad‌, mais un travail qui nécessite davantage de concentration sur une seule application, comme l’écriture ou le codage, pourrait bien fonctionner sur un ‌iPad‌.

Utilisez-vous un «iPad» comme machine de travail principale au lieu d’un Mac ou d’un PC? Préférez-vous le «iPad Pro» au lieu du «MacBook Air», ou vice versa? Faites le nous savoir dans les commentaires.

