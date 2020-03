MacBook Air (2020) Review: Le meilleur Mac pour presque tout le monde … est de retour!

Je ne dis pas cela à la légère. En octobre 2018, Apple a sorti l’Air de l’hibernation et lui a donné une cure de jouvence moderne. La plupart. Il a obtenu la conception mise à jour, la haute densité, l’écran Retina et l’interface USB-C qui ont rendu le MacBook 12 pouces, son ancien et ancien successeur, si convaincant.

Mais, il a également hérité du clavier papillon, qui était censé être plus fin et plus stable, mais s’est finalement révélé être source de divisions et de fiabilité. Il a obtenu le chipset Intel M à faible consommation, ce qui était bien pour les flux de travail occasionnels et ultra-mobiles, mais n’était pas aussi robuste que l’ancienne série Core I d’Air. Et c’était plus cher. Non pas que les 12 pouces ou les prix initiaux des Airs précédents, mais que le prix bas et bas que l’Air immédiatement précédent avait chuté au fil des ans.

Maintenant, environ 18 mois plus tard, Apple vise à corriger tout cela avec une mise à jour encore plus moderne. Mais est-ce suffisant?

Meilleurs sites Web d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Aviation

MacBook Air 2020

Le meilleur MacBook pour tout le monde est enfin de retour.

Le Mac le plus populaire d’Apple revient aux performances, au clavier et aux prix qui l’ont rendu non seulement si populaire, mais aussi emblématique.

Pour ceux qui veulent:

Portabilité sur performances

Affichage de la rétine

Clavier à ciseaux à 13 pouces

Thunderbolt 3 ultra-rapide et USB-C

Lunettes plus petites

Le MacBook le plus abordable

Pas pour les gens qui veulent:

Performance de niveau professionnel

Écran DCI-P3 Retina

Ports USB-A, Thunderbolt 2, HDMI, SDHC ou autres

Une bonne webcam

Pas de lunettes

Un carnet pas cher

Auparavant, sur MacBook Air

Une grande partie du MacBook Air de mars 2020 est basée sur le MacBook Air d’octobre 2018. Tellement, que plutôt que de récapituler est tout ici, je vais renvoyer à cet examen donc, si vous êtes complètement nouveau sur la plate-forme MacBook Air actuelle, vous pouvez commencer par là puis revenir ici pour voir ce qui a été mis à jour .

Lire la critique du MacBook Air (2018)

Conception du MacBook Air (2020)

Commençons par ce qui n’est pas mis à jour. Tout d’abord, les lunettes. Contrairement au MacBook Pro 16 pouces, cette mise à jour MacBook Air ne fait rien pour pousser l’écran plus loin vers les coins. Et… c’est malheureux. Non seulement parce que de nombreux concurrents d’Apple sont allés de bord en bord, mais parce que cela permet un écran plus grand dans le même boîtier, ce qui est une victoire pour tout le monde.

Source: René Ritchie / iMore

C’est également la gamme sRBG standard, pas la gamme P3 plus large que les Pros ont depuis des années. La plupart des gens ne remarqueront probablement pas la différence ou ne s’en soucieront pas, mais c’est quelque chose que les photographes doivent garder à l’esprit.

Et, il a la même puce T2 pour le cryptage en temps réel et Touch ID. Pas encore de T3 ou de Face ID, ce qui semble tout simplement inévitable pour ces machines.

Maintenant, peut-être qu’Apple économise tout cela pour la prochaine grande refonte, ou le MacBook ARM encore mythique, avec chaque autre cloche et sifflet sur chaque autre liste de souhaits. Qui sait?

Si et quand ce jour arrive enfin, j’espère vraiment qu’il sera livré avec la caméra Face ID de l’iPhone, car le 720p que Apple continue d’inclure dans l’air est à peine meilleur qu’une pomme de terre. Surtout maintenant quand nous vivons tous sur FaceTime et Skype et Meet and Zoom. Lorsque la vidéoconférence de bonne qualité n’est pas seulement une bonne chose à avoir, mais la seule connexion interpersonnelle humanisante que beaucoup d’entre nous ont encore.

Comme je l’ai déjà dit, je prendrais même une bosse ou une encoche ou quoi que ce soit à ce stade pour obtenir un appareil photo digne de la société qui fabrique l’iPhone ici.

Les ports sont toujours deux USB-C / Thunderbolt 3, et toujours les deux du même côté. Je comprends que c’est beaucoup, beaucoup plus simple et plus efficace de les concevoir de cette façon, mais en tant que personne qui aime, aime, aime la possibilité de brancher le MacBook Pro de chaque côté, cela me manque à chaque fois avec l’Air.

Enfin, les couleurs sont toujours argent, gris sidéral et or actuel d’Apple, ce que je revois.

Ce n’est pas aussi rose que l’option or rose sur l’ancien MacBook 12 pouces, mais ce n’est pas l’or jaune comme les anciens iPhone 5. C’est l’or roux et cuivré qu’Apple utilise depuis quelques années et je l’aime vraiment.

Clavier magique MacBook Air (2020)

Le nouveau MacBook Air remplace l’ancien clavier Butterfly battu par la nouvelle magie. Introduit avec le MacBook Pro 16 pouces l’automne dernier, il a de nouveaux capuchons et dômes avec plus de débattement, qui se verrouillent en haut pour maintenir la stabilité, mais utilisent des interrupteurs à ciseaux pour restaurer la fiabilité. Et, d’une manière ou d’une autre, cela parvient à équilibrer le meilleur des deux mondes du clavier. Au moins pour moi.

Source: René Ritchie / iMore

Il ramène également la disposition des touches fléchées en forme de T inversé qui est tellement meilleure pour la saisie tactile. Ne les enlevez plus jamais. Signé, une nation reconnaissante.

J’utilise le Magic Keyboard sur le 16 pouces depuis environ 6 mois et il semble identique sur le nouveau MacBook Air. Maintenant, j’aimais vraiment la sensation des touches papillon et craignais que les nouveaux interrupteurs à ciseaux soient aussi lâches que les anciens. Mais, jusqu’ici, tout va bien. Le nouveau ciseau les bat tous les deux. Je le veux sur tout. Et, étant donné qu’il arrivera également sur l’iPad Pro en mai, il semble que Apple le fasse également.

Performances du MacBook Air (2020)

Intel a… ans de retard sur sa feuille de route pour le silicium. Jusqu’à présent, il a touché presque tous les Mac que Apple a essayé de livrer au cours des dernières années et, plus récemment, a fait basculer la valeur de la puissance du processeur dans la direction d’AMD. Ou, vous savez, les puces ARM personnalisées d’Apple …

Source: René Ritchie / iMore

Apple a atténué certains des problèmes en faisant abstraction des processeurs, en utilisant des contrôleurs de performances personnalisés et le framework Metal pour cibler le CPU, le GPU, même les accélérateurs à l’intérieur des puces T2, pour toujours essayer d’obtenir les meilleures performances possibles d’une tâche donnée.

Mais, ici, avec le nouveau MacBook Air, Intel a enfin livré des chipsets mobiles Ice Lake de 10e génération sur leur nouvelle architecture Sunny Cover et, enfin, leur nouveau processus de 10 nanomètres. Cela devrait se traduire par une plus grande efficacité énergétique ou des opérations plus rapides et plus froides pour tout le monde.

Contrairement à la dernière fois, quand il n’y avait qu’une seule option de milieu de gamme, car les autres options qu’Intel proposait à l’époque n’étaient pas vraiment une option, cette fois, vous pouvez également choisir entre un i3, i5 ou i7, ce qui signifie pour la première fois, vous pouvez obtenir un MacBook Air avec un quad-core.

Apple dit que ces nouveaux Airs sont deux fois plus rapides que les anciens Airs, avec des graphismes jusqu’à 80% meilleurs grâce aux unités d’exécution ajoutées sur l’architecture Iris Plus d’Intel.

Avec la compression du flux d’affichage, cela suffit pour passer à un XDR Pro Display 6K, si un petit ordinateur portable et un écran massif sont vraiment comme vous voulez rouler. Pour moi, l’utilisation d’un iPad avec Sidecar est un cas d’utilisation plus fréquent, et je dirais, plus productif.

Quoi qu’il en soit, ce ne sont que des chiffres. Pour mettre ce nouvel Air à l’épreuve, j’ai chargé 80 millions d’onglets Chrome et des applications Electron, et… non, non, je plaisante, c’est le truc de Jonathan Morrison.

Ce que j’ai fait, c’est d’éditer cette vidéo 4K RAW directement sur ce MacBook Air. Et, bien que j’utilise toujours le MacBook Pro 16 pouces pour la puissance et la vitesse qui l’accompagnent, pour la première fois, un Mac Intel de classe m ne s’est pas étouffé à mort sur mes vidéos. Et c’est quelque chose.

(Il a fallu environ 2,5 heures au modèle Core i5 pour restituer la vidéo 4K RAW Lite avec dégradé de couleurs vers ProRes 422. C’est environ 5 fois plus long que le MacBook Pro 16 pouces Core i9 pour restituer le même fichier.)

Avec jusqu’à 2 To de stockage sur les nouveaux modèles, vous pouvez même conserver quelques-unes de ces vidéos directement sur la machine. Ou, vous savez, plus réaliste, une tonne de petites vacances ou de vidéos sociales.

Maintenant, si la vidéo n’est pas votre truc, la nouvelle ligne de base commence maintenant à 256 Go, ce qui devrait être au moins gérable pour les personnes qui font de l’informatique plus décontractée ou stockent la plupart de leurs gros ou nombreux fichiers sur le cloud.

La durée de vie de la batterie est évaluée à 11 heures de navigation sur le Web, 12 heures de lecture d’applications TV. Je n’ai pas eu le nouvel Air depuis assez longtemps pour le tester, et le rendu vidéo réduit certainement cela considérablement, mais je garderai un œil dessus pendant les deux prochaines semaines et je vous ferai savoir à quel point cela fonctionne. .

MacBook Air (2020) Sound

Au cours des dernières années, Apple a connu une déchirure absolue en ce qui concerne l’audio. Ils ont construit un immense laboratoire à l’extérieur d’Apple Park, plongé profondément dans le son informatique avec le HomePod, et ont amplifié tous les autres haut-parleurs et micros avec la technologie résultante. Y compris, maintenant, ceux du MacBook Air.

Source: René Ritchie / iMore

Les micros ne sont pas ce qu’Apple appelle la “qualité studio” comme le MacBook Pro 16 pouces – vous pouvez regarder la vidéo en haut pour les entendre se rendre à un micro XLR à 1000 $ et au MacBook Pro 16 pouces – mais ils sont certainement suffisants pour les conversations audio ou vidéo si vous n’avez pas vos écouteurs à portée de main.

Même chose avec les enceintes. Ils ne sont pas tout à fait au niveau du MacBook Pro 16 pouces, qui, je dirais, est à la pointe de l’industrie. Mais ils sont bien meilleurs qu’avant.

Apple fixe les chiffres à deux fois les basses et 25% de volume en plus. En d’autres termes, plus fort et plus fort. Ils sont également plus clairs à mes oreilles. Et ils prennent en charge la lecture Dolby ATMOS et la propre technologie audio spatiale d’Apple.

Conclusion du MacBook Air (2020)

999 $ pour le modèle de base. 899 $ pour les étudiants. C’est le prix qui a propulsé le MacBook Air de deuxième génération pour devenir l’ordinateur portable du grand public. Celui que vous avez vu dans chaque salle de classe, café et à chaque événement de presse.

Source: René Ritchie / iMore

Les Airs ont tous coûté plus cher que le lancement, bien sûr. Beaucoup plus parfois, car Apple essaie de récupérer les coûts de R&D et d’outillage auprès des premiers utilisateurs. Mais à mesure que l’épargne prend de l’ampleur, ils les abandonnent. Il a fallu 18 mois à l’Air pour revenir sous mille dollars, ce que je soulignerai que le MacBook 12 pouces n’a jamais réussi à faire.

Lorsque vous combinez cela à partir de 999 $ avec la qualité de construction de l’Air, macOS et tous les logiciels gratuits qui l’accompagnent, cela ne fait que fournir une tonne de valeur – et une valeur qui dure des années.

Et, si les performances sont tout aussi précieuses que la portabilité pour vous, vous pouvez désormais spécifier le nouvel Air à 2249 $, entièrement chargé, offrant une meilleure gamme d’options pour un plus large éventail de clients.

Donc, si vous avez un ancien MacBook Air ou un MacBook 12 pouces, même l’ancien MacBook Pro 13 pouces, et que vous attendiez la mise à niveau, n’attendez plus. C’est vraiment le nouveau MacBook Air que vous attendiez.

Aviation

MacBook Air 2020

Le meilleur MacBook pour tout le monde est enfin de retour.

Le Mac le plus populaire d’Apple revient aux performances, au clavier et aux prix qui l’ont rendu non seulement si populaire, mais aussi emblématique.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.