macOS beta fait allusion au futur «Mode Pro» pour améliorer les performances sur les Mac portables

Avec le lancement du MacBook Pro 16 pouces et du nouveau Mac Pro, Apple se concentre de plus en plus sur le marché des consommateurs professionnels. Nous avons maintenant trouvé des preuves que la société travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour macOS qui devrait encore améliorer le flux de travail pour les professionnels.

La dernière version bêta de macOS Catalina 10.15.3 contient des références à un nouveau «Mode Pro», qui peut être activé et désactivé par les utilisateurs. Certaines chaînes mentionnent que «les applications peuvent fonctionner plus rapidement, mais la durée de vie de la batterie peut diminuer et le bruit du ventilateur peut augmenter» et «Limite de vitesse du ventilateur remplacée» lorsque le mode Pro est activé.

Comme ces chaînes sont directement liées au système de gestion de l’alimentation macOS, nous pensons qu’il sera possible d’améliorer temporairement les performances de la machine en ignorant certaines restrictions pour économiser de l’énergie. Les ventilateurs internes fonctionneront à une vitesse plus élevée avec le mode Pro, probablement pour éviter les problèmes de limitation thermique. Semblable à Ne pas déranger, le mode Pro est censé être automatiquement désactivé le lendemain.

Bien que nous ne soyons pas sûrs de la disponibilité du mode Pro, il semble qu’il ait été développé uniquement pour MacBook. La compatibilité est également incertaine, mais certaines preuves suggèrent qu’elle ne fonctionnera qu’avec les modèles dotés de la nouvelle conception thermique introduite avec le nouveau MacBook Pro 16 pouces.

Apple a enregistré aujourd’hui un nouveau modèle de MacBook, qui pourrait être une version mise à jour du MacBook Pro 13 pouces avec le clavier à ciseaux et le nouveau design thermique. Bien que cela ne soit pas confirmé, la société attend peut-être la sortie de ce nouveau MacBook pour annoncer le mode Pro.

Que pensez-vous de cette possibilité? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

